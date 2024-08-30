Yemekteyiz'deki Kurgudan Kızılcık Şerbeti Kamera Arkasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yemekteyiz'deki Kurgudan Kızılcık Şerbeti Kamera Arkasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Ağustos Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'te geçtiğimiz günlerde Mavi takımda yarışırken Eda, elindeki biber dolu tepsiyi yere düşürmüştü. Hemen ardından tadım kısmında da Mavi takımın biberlerinin yerinde olduğunu görmüştük. Eda'nın takım arkadaşı Beril'den konuyla ilgili itiraf geldi!
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19. sezonuyla yayınlanacak Arka Sokaklar'a Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in katıldığı haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de Survivor için hazırlandığı söylenen bir yarışmacının kadroya katıldığı iddia edildi!
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun ikinci sezonu 18 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Yeniliklerin ve gelişmelerin yaşanacağı dizinin kadrosuna katıldığı açıklanan bir oyuncunun, daha çekimler başlamadan diziden ayrıldığı ortaya çıktı!
MasterChef'te sezona Beyza ile yakıştırılarak başlayan Onur'dan, aralarında bir şey olmadığına dair açıklama gelmişti. Ancak bir fan sayfasının yaptığı istatistik paylaşımını öyle bir şarkıyla paylaştı ki kafaları yeniden karıştırdı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün itibariyle tam 9 gündür haber yok. Aile kaybın araştırılması için Didem Arslan'la Vazgeçme programına başvurdu. Yayında ortaya çıkan detaylar hepimizi şok etti. İşte, yayın sırasında Narin'in kaybı ile ilgili yaşananlar...
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8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üstünden tam 10 gün geçti. Arama çalışmaları süren Narin ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, yakın çevresinden bilgi alımına devam ediliyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da ele alınan konuda, Arslan'ın ekibi Narin'in kuzeniyle iletişime geçti. Kaybolduğu günle ilgili yeni bilgiler elde edildi.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 22 yaşındaki İsa Tarim, sorulara verdiği yanıt ve bilgilerle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Tarim'e bu sefer de bir övgü Harvard'lı akademisyen Dr. Ozan Ünlü'den geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Alev, karnındaki bebeğiyle birlikte Berlin'e gitmiş; yaz boyunca da hem bebeğin hem Alev'in hayatını kaybettiği söylentileri yayılmıştı. Ancak sonunda bebek göründü, hem de babasının kucağında! Buyurun o dünya tatlısı bebekle birlikte tanışalım!
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat vermeye hazırlanan Su Burcu Yazgı Coşkun, karakteri ve partneri Burak Deniz hakkında açıklamalarda bulundu.
MasterChef Türkiye'de yine yedeklerin mücadelesini izledik. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Yudum ve Bera son ikiye kaldı. Peki ana kadroya hangi isim girdi?
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için izleyiciler nefeslerini tutmuş beklerken, sevilen dizi sonunda sete çıktı. İşte Yalı Çapkını 3. sezonunda ilk görseller...
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüşe hazırlanırken, Şerbo setinden ilk kamera arkası görüntüsü geldi.
NOW'ın sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla geri dönerken, bu sezon Asi karakteriyle ilgili alınan kararlardan biri de ailesinin hikayeye dahil olmasıydı. Asi'nin kardeşini canlandıracak oyuncu ise belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz özellikle yarışmacıların yarattığı kavgalarla gündemden düşmezken, yarışmacılara sufle verildiği ve ne söyleyeceklerine daha önceden karar verildiği çekim hatasında ortaya çıktı.
TikTok kullanıcısı Bengi Turan, televizyon kanalında çalışanların hangi bölümden mezun olduklarını videolaştırdı.
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