Uzak Şehir Oyuncusunun Gündem Olma Nedeninden Survivor Beyza’nın Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlanan projelerden peş peşe haberler gelirken, bazı yapımların oyuncu kadroları da netleşmeye başladı. Kanalların önümüzdeki dönemde ekrana taşıyacağı dizilerle ilgili gelişmeler gün boyunca gündemde yer aldı. Setlerden gelen haberler ve oyuncuların yeni projeleri izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medya platformlarında da konuşuldu. Yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok yapımla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Biz de 9 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.
Alper Çankaya'nın Uzak Şehir'e veda postunda partneri Sahra Şaş'la yalnızca kameraya yansıyan bir sahneyi paylaşması dikkat çekti.
Panorama Podcast'e konuk olan Survivor yarışmacısı Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına yanıt verdi.
Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan Cennetin Çocukları için final kararı alınmıştı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.
Final kararları ve yeni dizilerin yayına girmesiyle değişen dizi takvimini sizler için derledik.
35 yaşındaki Deniz Baysal ve 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin liseli veya üniversite mezunu gençlerin anneleri rolünde yazılmaları dizilerdeki yaş tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.
Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi bir araya getiren yapım son dönemin merak edilen projeleri arasında yer alıyor. Şimdiyse usta bir isimle anlaşma yapıldığı öğrenildi.
Selin Türkmen, magazin muhabirlerine hem Kızılcık Şerbeti’nden ayrılımasıyla ilgili konuştu hem de kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Özellikle Feyza Civelek hakkında gelen soru sonrası verdiği cevap dikkat çekti.
Panorama Podcast'e katılan Beyza Gemici, sonunda "Anlatırsam zarar görürler." dediği sessizliğini bozdu.
NOW ekranlarında yayınlanacak Anne Yarısı’nın erkek başrolü için yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.
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