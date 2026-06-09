Uzak Şehir Oyuncusunun Gündem Olma Nedeninden Survivor Beyza’nın Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Beyza, erkek arkadaşı olmadığını söyleme nedeninin Kerimhan Duman'la aldıkları ortak bir karar sebebiyle olduğunu dile getirdi. Hanzade Durmuş, 'Sonra adaya gidiyorsun ve adada karşılaştığın hikayeyi şöyle izliyoruz biz: Senden bariz bir şekilde hoşlanan biri var, Sercan. Ve 'Beyza, Sercan'ın ondan hoşlandığını fark etmedi mi? Beyza Sercan'dan hoşlandı mı? Beyza'nın erkek arkadaşı yok muydu? Beyza erkek arkadaşını neden sakladı?' gibi bir sürü soru. Bu soruları istersen sırayla gidelim. Sercan'la bir arkadaşlıkla başladınız adada. Normal bir Survivor arkadaşlığı diye düşünüyorum.' dedikten sonra Beyza, 'Evet. Onurlar gittikten sonra böyle sırayla gibi oldu. Yakın arkadaşlıklarım oldu ve gittiler. Osman Can'la çok yakındık. Benim için orada öyle bir sorumluluğu yoktu tabii ki üstümde ama abi gibiydi. Göz kulak oluyordu bana. Onun da en yakın arkadaşları Sercan ve Nefise'ydi. Ben de sürekli Osman Can'laydım. Sürekli birlikteydik yani o kısımlarda bile zaten ne bileyim Kerimhan'dan konuşuyoruz, işte hayattan konuşuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşlık oldu yani.' açıklamasında bulundu. Hanzade Durmuş'un, 'Sen Sercan'ın olduğu ortamda erkek arkadaşın Kerimhan'dan mı bahsediyordun?' demesi üzerine Beyza, 'Ya tabii ki. Biz Sercan'la konuşurken falan bile bunlardan bahsediyordum yani. Bu takımlar karıştırılıp aynı takıma gelene kadar biz zaten arkadaştık yani birleşmeden sonrasında. Yani bir anda böyle tanıştık, çok yakın olduk değil de yani. Bir de Sercan bariz bir şekilde işte 'Beyza'dan hoşlanıyor, herkes bunun farkında, Beyza farkında değil.' kimse öyle davranmadı bu arada. Annem diyor ki 'İşte o hep birlikte konuştuğumuz kısımlarda şaka gibi konuşuyorlar falan.' Ben, bana da hep öyle konuştular yani. Diğer tarafta işte kimsenin görmediği yerler, röportaj verirken vay canına neler söylüyorlarmış mesela yani.' dedi. Beyza ayrıca Sercan'ın işine geldiğini ve hikaye yazmak istediğini dile getirdi.