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Uzak Şehir Oyuncusunun Gündem Olma Nedeninden Survivor Beyza’nın Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Oyuncusunun Gündem Olma Nedeninden Survivor Beyza’nın Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 16:02
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9 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlanan projelerden peş peşe haberler gelirken, bazı yapımların oyuncu kadroları da netleşmeye başladı. Kanalların önümüzdeki dönemde ekrana taşıyacağı dizilerle ilgili gelişmeler gün boyunca gündemde yer aldı. Setlerden gelen haberler ve oyuncuların yeni projeleri izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medya platformlarında da konuşuldu. Yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok yapımla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Biz de 9 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.

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Alper Çankaya'nın Uzak Şehir'e veda postunda partneri Sahra Şaş'la yalnızca kameraya yansıyan bir sahneyi paylaşması dikkat çekti.

Alper Çankaya'nın Uzak Şehir'e veda postunda partneri Sahra Şaş'la yalnızca kameraya yansıyan bir sahneyi paylaşması dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon sık sık partneriyle paylaşım yapan Alper Çankaya'nın vedasında Sahra Şaş'a yer vermemesi eleştirilere neden oldu.

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Panorama Podcast'e konuk olan Survivor yarışmacısı Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına yanıt verdi.

Panorama Podcast'e konuk olan Survivor yarışmacısı Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına yanıt verdi.

'Lina'nın benim hakkımda ne bildiğini ya da onunla ne paylaşmış olabileceğimi bilmiyorum. Bir insanın sadece annesi mutlu olsun diye 3 yıl boyunca biriyle birlikte olması mantıksız. Kaldı ki benim hayatım ailemi pek dinlemeyerek, özgür ruhlu geçti. Annem her yaptığıma 'yapma' derdi. 24 yaşına yeni girdim, kimin böyle bir şeye ihtiyacı olur ki? Lina benim sürekli Kerimhan'dan bahsettiğimi, Can ise hiç bahsetmediğimi söylüyor. Can sinirliyken ve duyguları yoğunken ne söyleyeceğini pek bilemeyen biri. Kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten kimseye kin tutmuyorum.'

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Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan Cennetin Çocukları için final kararı alınmıştı.

Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan Cennetin Çocukları için final kararı alınmıştı.

Bu kararın ardından gözler son bölüme çevrildi. Dizinin nasıl bir kapanış yapacağı merak ediliyordu. Final bölümü yayınlandıktan sonra ortaya çıkan reyting sonuçları ise dikkat çekti.

Paylaşılan verilere göre Cennetin Çocukları, Total kategorisinde 3.05 reyting ve yüzde 11.44 izlenme payı elde etti. AB grubunda ise 2.17 reyting ve yüzde 9.77 izlenme payına ulaştı. ABC1 kategorisinde de 2.97 reyting ve yüzde 11.42 izlenme payı aldı. Diziüç kategoride de günü üçüncü sırada tamamladı.

Final bölümünün bir önceki haftaya göre daha yüksek sonuçlar elde ettiği görüldü. Total kategorisinde 0.71 puanlık artış yaşandı. ABC1 grubunda da yükseliş dikkat çekti. AB kategorisinde ise sınırlı da olsa artış kaydedildi. Böylece dizi ekranlara veda ettiği bölümde reytinglerini yukarı taşıdı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Emre Aslan, hakkında çıkan haberlerin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncu, kendisinin de bu haberi sosyal medyada gördüğünü belirtti. Paylaşımında “Taşacak Bu Deniz yeni sezon kadrosuna dahil olmuşum heralde.. ben de instagramdan öğrendim hdjdhsj” ifadelerini kullandı ve haberlerin yalan olduğunu belirtti.

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Final kararları ve yeni dizilerin yayına girmesiyle değişen dizi takvimini sizler için derledik.

Final kararları ve yeni dizilerin yayına girmesiyle değişen dizi takvimini sizler için derledik.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

  • TRT 1: Teşkilat

  • Star TV: Çirkin

  • Kanal D: Daha 17

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35 yaşındaki Deniz Baysal ve 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin liseli veya üniversite mezunu gençlerin anneleri rolünde yazılmaları dizilerdeki yaş tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.

35 yaşındaki Deniz Baysal ve 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin liseli veya üniversite mezunu gençlerin anneleri rolünde yazılmaları dizilerdeki yaş tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.

Yaş farkı tartışmaları sürerken anne rolü yazılan kadın oyuncular da tartışmaya konu oldu. Bir Sevdadır dizisinde 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu’nun annesini 1985 doğumlu Sinem Öztürk'ün canlandırması tam anlamıyla kaos yaratmıştı. Yaş farkı ve partnerlerle ilgili seçimler ünlüler tarafından da eleştirilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 'Bu sezon dizilere baktığınızda yarısından çoğunda adamlar neredeyse 40-50 küsur yaşlarında. Kızlar 20-25 yaşında. Niye 40 yaşında bir kadının yanına 20'lik bir erkek koyamıyoruz? Olmaz, çünkü ahlaki kurallarımıza ters düşüyor. Öbürü çok mu doğru? Ekranda da çok çirkin duruyor.' açıklamasında bulunurken Deniz Çakırise, 'Kadının küçük, erkeğin büyük olduğu rollere rastlıyoruz. Hayatta olduğu gibi dizide de olabilir ama asıl mesele kadın oyunculara 'raf ömrü' var gibi bakılması.' diyerek tartışmaya dahil olmuştu.

Sezon bitmişken X'te bir kullanıcı Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 dizisinde liseli annesi olması ve Deniz Baysal'ın Taşacak Bu Deniz'de 20 yaşında bir genç kadının annesi olmasını hatırlattı.

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Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi bir araya getiren yapım son dönemin merak edilen projeleri arasında yer alıyor. Şimdiyse usta bir isimle anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi bir araya getiren yapım son dönemin merak edilen projeleri arasında yer alıyor. Şimdiyse usta bir isimle anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Dizinin kadrosuna katılan son isim ise Zerrin Sümer oldu. Usta oyuncunun projede Müzeyyen karakterini canlandıracağı öğrenildi. Müzeyyen, Ömür’ün kayınvalidesi olarak hikâyede yer alacak. Böylece aile içindeki dengeleri etkileyecek karakterlerden biri de netleşmiş oldu.

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Selin Türkmen, magazin muhabirlerine hem Kızılcık Şerbeti’nden ayrılımasıyla ilgili konuştu hem de kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Özellikle Feyza Civelek hakkında gelen soru sonrası verdiği cevap dikkat çekti.

Selin Türkmen, magazin muhabirlerine hem Kızılcık Şerbeti’nden ayrılımasıyla ilgili konuştu hem de kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Özellikle Feyza Civelek hakkında gelen soru sonrası verdiği cevap dikkat çekti.

Magazin tarafından görüntülenen Selin Türkmen’e diziden ayrılma süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu, ayrılığın tek taraflı alınmış bir karar olmadığını ifade etti. Sürecin hem yapım ekibi hem de kendisinin ortak değerlendirmesi sonucunda şekillendiğini söyledi. Sözleşme süresinin sona erdiğini belirten Türkmen, devam etmeme kararının bu süreçte alındığını dile getirdi. 

Öte yandan sohbet sırasında Feyza Civelek hakkında da soru yöneltildi. Selin Türkmen ise bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti. Oyuncu, “Benimle alakalı olmayan sorulara cevap vermek istemiyorum” diyerek konuya girmemeyi tercih etti. Kısa açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

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Panorama Podcast'e katılan Beyza Gemici, sonunda "Anlatırsam zarar görürler." dediği sessizliğini bozdu.

Panorama Podcast'e katılan Beyza Gemici, sonunda "Anlatırsam zarar görürler." dediği sessizliğini bozdu.

Beyza, erkek arkadaşı olmadığını söyleme nedeninin Kerimhan Duman'la aldıkları ortak bir karar sebebiyle olduğunu dile getirdi. Hanzade Durmuş, 'Sonra adaya gidiyorsun ve adada karşılaştığın hikayeyi şöyle izliyoruz biz: Senden bariz bir şekilde hoşlanan biri var, Sercan. Ve 'Beyza, Sercan'ın ondan hoşlandığını fark etmedi mi? Beyza Sercan'dan hoşlandı mı? Beyza'nın erkek arkadaşı yok muydu? Beyza erkek arkadaşını neden sakladı?' gibi bir sürü soru. Bu soruları istersen sırayla gidelim. Sercan'la bir arkadaşlıkla başladınız adada. Normal bir Survivor arkadaşlığı diye düşünüyorum.' dedikten sonra Beyza, 'Evet. Onurlar gittikten sonra böyle sırayla gibi oldu. Yakın arkadaşlıklarım oldu ve gittiler. Osman Can'la çok yakındık. Benim için orada öyle bir sorumluluğu yoktu tabii ki üstümde ama abi gibiydi. Göz kulak oluyordu bana. Onun da en yakın arkadaşları Sercan ve Nefise'ydi. Ben de sürekli Osman Can'laydım. Sürekli birlikteydik yani o kısımlarda bile zaten ne bileyim Kerimhan'dan konuşuyoruz, işte hayattan konuşuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşlık oldu yani.' açıklamasında bulundu. Hanzade Durmuş'un, 'Sen Sercan'ın olduğu ortamda erkek arkadaşın Kerimhan'dan mı bahsediyordun?' demesi üzerine Beyza, 'Ya tabii ki. Biz Sercan'la konuşurken falan bile bunlardan bahsediyordum yani. Bu takımlar karıştırılıp aynı takıma gelene kadar biz zaten arkadaştık yani birleşmeden sonrasında. Yani bir anda böyle tanıştık, çok yakın olduk değil de yani. Bir de Sercan bariz bir şekilde işte 'Beyza'dan hoşlanıyor, herkes bunun farkında, Beyza farkında değil.' kimse öyle davranmadı bu arada. Annem diyor ki 'İşte o hep birlikte konuştuğumuz kısımlarda şaka gibi konuşuyorlar falan.' Ben, bana da hep öyle konuştular yani. Diğer tarafta işte kimsenin görmediği yerler, röportaj verirken vay canına neler söylüyorlarmış mesela yani.' dedi. Beyza ayrıca Sercan'ın işine geldiğini ve hikaye yazmak istediğini dile getirdi.

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NOW ekranlarında yayınlanacak Anne Yarısı’nın erkek başrolü için yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

NOW ekranlarında yayınlanacak Anne Yarısı’nın erkek başrolü için yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

Son olarak kadroya katılan isim ise Cihangir Ceyhan oldu. Başarılı oyuncunun Anne Yarısı dizisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Cihangir Ceyhan yapımda Ali karakterine hayat verecek. Karakterin hikâyenin merkezindeki isimlerden biri olacağı belirtiliyor. Bu nedenle oyuncunun projedeki rolü şimdiden merak konusu oldu. Son yıllarda yer aldığı yapımlarla dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın yeni sezonda nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı da konuşulmaya başlandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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