Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın Veda Paylaşımında Partneri Sahra Şaş'a Yer Vermemesi Dikkat Çekti
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, aldığı reytingler kadar sezon finalinde yaşanan vedalarla da gündeme geldi. Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve dizinin Demir'i Ferit Kaya diziden ayrılarak büyük ses getirmişti. Veda paylaşımları da çok konuşulan ünlü isimlerden Alper Çankaya, partneri Sahra Şaş'ı yalnızca kameraya yansıyan bir fotoğrafla anınca hayranları tarafından eleştirildi.
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Uzak Şehir'in en sevilen isimlerinden olan Nare ve Şahin, aşklarıyla hikayenin en çok konuşulan karakterleri arasında yer alıyordu.
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Alper Çankaya'nın Uzak Şehir'e veda postunda partneri Sahra Şaş'la yalnızca kameraya yansıyan bir sahneyi paylaşması dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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