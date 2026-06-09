Taşacak Bu Deniz’e Katıldığı İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi

Oyuncu, kendisinin de bu haberi sosyal medyada gördüğünü belirtti. Paylaşımında “Taşacak Bu Deniz yeni sezon kadrosuna dahil olmuşum heralde.. ben de instagramdan öğrendim hdjdhsj” ifadelerini kullandı ve haberlerin yalan olduğunu belirtti.

Taşacak Bu Deniz cephesinde ise şu ana kadar yeni sezon kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sezon finali sonrası dizinin hayranları yeni bölümlerde hangi isimleri göreceklerini merak ediyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan her yeni iddia kısa sürede ilgi görüyor. Diziye yeni isimlerin katılıp katılmayacağı henüz belli değil.