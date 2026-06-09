article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’e Katıldığı İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz’e Katıldığı İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 13:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Cuma akşamları ekrana gelen dizi, sezon boyunca reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan yapım yine seyircilerini ekran başına toplamayı başardı. Sezon finalinin ardından gözler dizinin yeni bölümlerine çevrildi. Özellikle kadroya yeni isimlerin katılıp katılmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu süreçte sosyal medyada birçok oyuncuyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Son günlerde gündeme gelen isimlerden biri de Emre Aslan oldu. Ünlü oyuncu konuya dair açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında yayılan bu iddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Diziyi takip eden birçok kişi de konunun doğru olup olmadığını merak etti. Ancak oyuncudan gelen açıklama iddiaların seyrini değiştirdi.

Emre Aslan, hakkında çıkan haberlerin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı.

Emre Aslan, hakkında çıkan haberlerin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı.

Oyuncu, kendisinin de bu haberi sosyal medyada gördüğünü belirtti. Paylaşımında “Taşacak Bu Deniz yeni sezon kadrosuna dahil olmuşum heralde.. ben de instagramdan öğrendim hdjdhsj” ifadelerini kullandı ve haberlerin yalan olduğunu belirtti.

Taşacak Bu Deniz cephesinde ise şu ana kadar yeni sezon kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sezon finali sonrası dizinin hayranları yeni bölümlerde hangi isimleri göreceklerini merak ediyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan her yeni iddia kısa sürede ilgi görüyor. Diziye yeni isimlerin katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın