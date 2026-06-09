Taşacak Bu Deniz’e Katıldığı İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Cuma akşamları ekrana gelen dizi, sezon boyunca reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan yapım yine seyircilerini ekran başına toplamayı başardı. Sezon finalinin ardından gözler dizinin yeni bölümlerine çevrildi. Özellikle kadroya yeni isimlerin katılıp katılmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu süreçte sosyal medyada birçok oyuncuyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Son günlerde gündeme gelen isimlerden biri de Emre Aslan oldu. Ünlü oyuncu konuya dair açıklama yaptı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Emre Aslan’ın Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon kadrosuna dahil olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.
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Emre Aslan, hakkında çıkan haberlerin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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