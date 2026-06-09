Final Kararı Alan TRT Dizisinin Son Bölümde Reytinglerde Yükselişe Geçmesi Dikkat Çekti
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Sezon boyunca farklı gelişmelerle gündeme gelen dizi, final kararı sonrası son kez izleyici karşısına çıktı. Yayın hayatı boyunca reyting performansıyla sık sık konuşulan yapım, ekranlara veda ettiği bölümde dikkat çeken sonuçlar aldı. Final bölümünün ardından dizinin reyting tablosundaki yeri de netleşti. Böylece yapım son kez seyircisiyle buluşmuş oldu. Dizinin kapanış performansı sosyal medyada da konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
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Cennetin Çocukları sezona İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrollerinde başlamıştı.
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Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan yapım için final kararı alınmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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