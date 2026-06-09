Final Kararı Alan TRT Dizisinin Son Bölümde Reytinglerde Yükselişe Geçmesi Dikkat Çekti

Bu kararın ardından gözler son bölüme çevrildi. Dizinin nasıl bir kapanış yapacağı merak ediliyordu. Final bölümü yayınlandıktan sonra ortaya çıkan reyting sonuçları ise dikkat çekti.

Paylaşılan verilere göre Cennetin Çocukları, Total kategorisinde 3.05 reyting ve yüzde 11.44 izlenme payı elde etti. AB grubunda ise 2.17 reyting ve yüzde 9.77 izlenme payına ulaştı. ABC1 kategorisinde de 2.97 reyting ve yüzde 11.42 izlenme payı aldı. Dizi üç kategoride de günü üçüncü sırada tamamladı.

Final bölümünün bir önceki haftaya göre daha yüksek sonuçlar elde ettiği görüldü. Total kategorisinde 0.71 puanlık artış yaşandı. ABC1 grubunda da yükseliş dikkat çekti. AB kategorisinde ise sınırlı da olsa artış kaydedildi. Böylece dizi ekranlara veda ettiği bölümde reytinglerini yukarı taşıdı.

Cennetin Çocukları yayın hayatını tamamlamış olsa da son bölüm performansıyla gündeme geldi. Final kararı daha önce alınmış olmasına rağmen dizinin son haftada izleyici kazanması dikkat çekti.