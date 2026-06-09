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Final Kararı Alan TRT Dizisinin Son Bölümde Reytinglerde Yükselişe Geçmesi Dikkat Çekti

Final Kararı Alan TRT Dizisinin Son Bölümde Reytinglerde Yükselişe Geçmesi Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 15:02
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Sezon boyunca farklı gelişmelerle gündeme gelen dizi, final kararı sonrası son kez izleyici karşısına çıktı. Yayın hayatı boyunca reyting performansıyla sık sık konuşulan yapım, ekranlara veda ettiği bölümde dikkat çeken sonuçlar aldı. Final bölümünün ardından dizinin reyting tablosundaki yeri de netleşti. Böylece yapım son kez seyircisiyle buluşmuş oldu. Dizinin kapanış performansı sosyal medyada da konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

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Cennetin Çocukları sezona İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrollerinde başlamıştı.

Cennetin Çocukları sezona İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrollerinde başlamıştı.

Hikâyenin ilerleyen dönemlerinde ise dizide önemli değişiklikler yaşandı. Yapımın başrol kadrosunda değişikliğe gidildi. Daha sonra Burak Serdar Şanal ve Buse Meral hikâyenin merkezindeki isimler oldu. Kadro değişiminin ardından senaryoda da yeni bir dönem başladı. Hikâye farklı bir yöne evrilirken dizinin reyting performansı da yakından takip edildi.

Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan yapım için final kararı alınmıştı.

Sezon boyunca istenen reyting seviyelerine ulaşmakta zorlanan yapım için final kararı alınmıştı.

Bu kararın ardından gözler son bölüme çevrildi. Dizinin nasıl bir kapanış yapacağı merak ediliyordu. Final bölümü yayınlandıktan sonra ortaya çıkan reyting sonuçları ise dikkat çekti.

Paylaşılan verilere göre Cennetin Çocukları, Total kategorisinde 3.05 reyting ve yüzde 11.44 izlenme payı elde etti. AB grubunda ise 2.17 reyting ve yüzde 9.77 izlenme payına ulaştı. ABC1 kategorisinde de 2.97 reyting ve yüzde 11.42 izlenme payı aldı. Dizi üç kategoride de günü üçüncü sırada tamamladı.

Final bölümünün bir önceki haftaya göre daha yüksek sonuçlar elde ettiği görüldü. Total kategorisinde 0.71 puanlık artış yaşandı. ABC1 grubunda da yükseliş dikkat çekti. AB kategorisinde ise sınırlı da olsa artış kaydedildi. Böylece dizi ekranlara veda ettiği bölümde reytinglerini yukarı taşıdı.

Cennetin Çocukları yayın hayatını tamamlamış olsa da son bölüm performansıyla gündeme geldi. Final kararı daha önce alınmış olmasına rağmen dizinin son haftada izleyici kazanması dikkat çekti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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