Trafikte Sıkılanlar İçin: İstanbul'da Bale, Ankara'da Jonglör Gösterisi Düzenlendi

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İstanbul trafiğindeki insanların ışıkta bekledikleri sırada yola çıkan grup "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankartı açtı.
Trafikte sıkılanlar için diyerek bale gösterisi yapan grup ardından ise araç içerisindeki insanlara çiçek verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mucizeler Sirki'nde gösteri yapmak üzere Ankara'ya davet edilen Brezilyalı jonglör Rogerio Piva da, Ankara'da trafikte gösteri yaptı.
İstanbul'daki bale gösterisi anları ise böyle kaydedildi: 👇
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