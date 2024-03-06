Trafikte Sıkılanlar İçin: İstanbul'da Bale, Ankara'da Jonglör Gösterisi Düzenlendi

Ölüme Sebep Olan 16 Yaşındaki Sürücü ve Annesinin Yurt Dışına Kaçarkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Metroda Seyahat Ederken Yaşlı Bir Erkek Tarafından Taciz Edilen Adam: 'Bana Baktı ve Kendine Dokundu'

Adam Gibi Adam Semicenk! Bir Mesaja Her Şeyi Seferber Eden Semicenk Engelli Gençlerin Hayalini Gerçekleştirdi