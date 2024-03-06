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Trafikte Sıkılanlar İçin: İstanbul'da Bale, Ankara'da Jonglör Gösterisi Düzenlendi

Trafikte Sıkılanlar İçin: İstanbul'da Bale, Ankara'da Jonglör Gösterisi Düzenlendi

Ankara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gündem
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 14:00

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İstanbul Beşiktaş'ta 'İstanbul'un Yıldızları' isimli bir grup, Barbaros Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında bale gösterisi yaptı.

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İstanbul trafiğindeki insanların ışıkta bekledikleri sırada yola çıkan grup "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankartı açtı.

İstanbul trafiğindeki insanların ışıkta bekledikleri sırada yola çıkan grup "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankartı açtı.
cdnuploads.aa.com.tr

Trafikte sıkılanlar için diyerek bale gösterisi yapan grup ardından ise araç içerisindeki insanlara çiçek verdi.

Trafikte sıkılanlar için diyerek bale gösterisi yapan grup ardından ise araç içerisindeki insanlara çiçek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mucizeler Sirki'nde gösteri yapmak üzere Ankara'ya davet edilen Brezilyalı jonglör Rogerio Piva da, Ankara'da trafikte gösteri yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mucizeler Sirki'nde gösteri yapmak üzere Ankara'ya davet edilen Brezilyalı jonglör Rogerio Piva da, Ankara'da trafikte gösteri yaptı.

İstanbul'daki bale gösterisi anları ise böyle kaydedildi: 👇

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