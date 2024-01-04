Tıp Öğrencileri 'Doktor Maaşı Ne Kadar Olmalı?' Sorusunu Cevapladı

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O soruya kimi tıp fakültesi öğrencisi '8 bin dolar olmalı' derken, kimisi ise 'Yaptığımız için maddi bir karşılığı yok' dedi.
O gençlerin 'Doktor maaşı ne kadar olmalı?' sorusuna verdikleri cevaplar ise TikTok'ta gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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8bin dolar mı? Senin ağzın ne der bilo:)
Dünyada en düşük maaşı alan Türkiye'deki doktorlar , 2 sene okuyup atanan sağlık memuru 40k alıyorken 6 yıl okuyan tıpçı 60k alıyor . Uzman doktor olsa anca ... Devamını Gör
Tıp öğrencisi anatomi önlüğünü giyer, doktor oldum diye hastane kafesine gidip işletme ve fen edebiyattan gelen kızları keser, maaş muhabbeti yapmaz. (Abi iş... Devamını Gör