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Tıp Öğrencileri 'Doktor Maaşı Ne Kadar Olmalı?' Sorusunu Cevapladı

Tıp Öğrencileri 'Doktor Maaşı Ne Kadar Olmalı?' Sorusunu Cevapladı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:22

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'@byzshnky' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, tıp öğrencilerine 'Doktor maaşı ne kadar olmalı?' diye sordu.

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O soruya kimi tıp fakültesi öğrencisi '8 bin dolar olmalı' derken, kimisi ise 'Yaptığımız için maddi bir karşılığı yok' dedi.

O soruya kimi tıp fakültesi öğrencisi '8 bin dolar olmalı' derken, kimisi ise 'Yaptığımız için maddi bir karşılığı yok' dedi.

O gençlerin 'Doktor maaşı ne kadar olmalı?' sorusuna verdikleri cevaplar ise TikTok'ta gündem oldu.

O gençlerin 'Doktor maaşı ne kadar olmalı?' sorusuna verdikleri cevaplar ise TikTok'ta gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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game host

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