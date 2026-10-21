Koşan Atların Ortasında Hevesle Yürüyen Kadın Atın Çarpmasıyla Yerle Bir Oldu

Atlar, yüzyıllardır insanlarla en yakın çalışan hayvanların başında geliyor. Ancak çok güçlü ve hızlı olmaları, özellikle serbest bırakıldıkları geniş alanlarda en deneyimli bakıcıları bile bir anda hazırlıksız yakalayabiliyor. Bu hayvanların arasında sakin ve kendinden emin adımlarla yürümek de çoğu zaman sandığımızdan çok daha zor oluyor.

'sibelkeceliofficiall' isimli kullanıcı, kovboy kıyafetiyle atların serbestçe koştuğu bir manejde yürüdüğü anları paylaştı. 'Hevesle yürüdüğüm her yolun sonu;' yazısıyla paylaşılan görüntülerde, dörtnala koşan atların kadının etrafında toz kaldırarak döndüğü, beyaz atın ise kadına çarparak onu yere düşürdüğü görüldü. O anlar izleyenleri hem güldürdü hem de korkuttu.

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