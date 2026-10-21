Selde Mahsur Kalan Manken Elif Ece Uzun Evine Giremiyor: Çocukları İçin Yardım İstedi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesini vuran sel, manken Elif Ece Uzun'un hayatını da altüst etti. 6 yaşındaki ikiz kızlarıyla evinde mahsur kalan Uzun, AFAD ekiplerince kurtarılmasının ardından köprüsü yıkılan yol yüzünden hâlâ evine giremiyor. Kimliklerini ve eşyalarını alamadan çıktıklarını söyleyen model, çocukları okula gidebilsin diye yetkililerden geçici bir köprü yapılmasını istedi.
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Dere kapıya dayanınca ikizlerle mahsur kalan Uzun'a AFAD ekipleri ancak akşam saatlerinde ulaşabildi.
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"Devletimizden yardım istiyorum": Uzun, çocuklar okula gidebilsin diye geçici bir köprü talep ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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