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Selde Mahsur Kalan Manken Elif Ece Uzun Evine Giremiyor: Çocukları İçin Yardım İstedi

Selde Mahsur Kalan Manken Elif Ece Uzun Evine Giremiyor: Çocukları İçin Yardım İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 09:18
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Sakarya'nın Sapanca ilçesini vuran sel, manken Elif Ece Uzun'un hayatını da altüst etti. 6 yaşındaki ikiz kızlarıyla evinde mahsur kalan Uzun, AFAD ekiplerince kurtarılmasının ardından köprüsü yıkılan yol yüzünden hâlâ evine giremiyor. Kimliklerini ve eşyalarını alamadan çıktıklarını söyleyen model, çocukları okula gidebilsin diye yetkililerden geçici bir köprü yapılmasını istedi.

Kaynak: Takvim

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Dere kapıya dayanınca ikizlerle mahsur kalan Uzun'a AFAD ekipleri ancak akşam saatlerinde ulaşabildi.

Dere kapıya dayanınca ikizlerle mahsur kalan Uzun'a AFAD ekipleri ancak akşam saatlerinde ulaşabildi.

Günlerce süren yağışın ardından taşan dere, Uzun'un evinin kapısına kadar dayandı. Model, suyun neredeyse insan boyuna ulaştığını anlattı. AFAD ekipleri ise ancak akşam saatlerinde bölgeye girebildi.

Kurtarılan aile, bununla da kurtulmuş olmadı: Sular yolu götürdüğü için yaklaşık 2,5 kilometre boyunca dağ yolunda yürümek zorunda kaldılar. Uzun, yol boyunca çocukların ağladığını söyledi. Evden kimlik belgeleri ve kişisel eşyalar alınamadan çıkıldı, aile şu an geçici bir yerde kalıyor.

Bu fotoğraf, Sapanca'da aynı günlerde dere üzerindeki köprünün yıkılması sonucu mahsur kalan 8 kişinin AFAD'ın halat sistemiyle karşıya geçirilmesi sırasında çekildi. Betonarme elektrik direkleri arasına kurulan düzenekle iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişi güvenli bölgeye taşınmıştı.

"Devletimizden yardım istiyorum": Uzun, çocuklar okula gidebilsin diye geçici bir köprü talep ediyor.

"Devletimizden yardım istiyorum": Uzun, çocuklar okula gidebilsin diye geçici bir köprü talep ediyor.

Evlerine giden yolun sel suyuyla kapanması ve köprünün yıkılması, ailenin dönüşünü şimdilik imkânsız kıldı. Belediye ekiplerinin onarımın yaklaşık iki ay süreceğini söylediğini aktaran Uzun, bu sürede ikizlerin okula gidemeyeceğini ve sınıf tekrarı riskiyle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. 'Yardıma ihtiyacımız var, sokakta kaldık' diyen model, 'En azından geçici köprü inşa etseler, çocuklar okula gidebilse' ifadelerini kullandı.

Sapanca'daki tablo genel olarak ağır. Yapılan hasar tespitlerine göre ilçede 2 köprü çöktü, 3 köprü ağır hasar gördü; 1 bina, 4 bungalov ev ve 6 araç sele kapıldı, 36 ev ve iş yeri zarar gördü. Uzun'un yaşadığı bölgede ise geçici bir köprü için henüz açıklanmış bir takvim yok.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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