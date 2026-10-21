Selde Mahsur Kalan Manken Elif Ece Uzun Evine Giremiyor: Çocukları İçin Yardım İstedi

Günlerce süren yağışın ardından taşan dere, Uzun'un evinin kapısına kadar dayandı. Model, suyun neredeyse insan boyuna ulaştığını anlattı. AFAD ekipleri ise ancak akşam saatlerinde bölgeye girebildi.

Kurtarılan aile, bununla da kurtulmuş olmadı: Sular yolu götürdüğü için yaklaşık 2,5 kilometre boyunca dağ yolunda yürümek zorunda kaldılar. Uzun, yol boyunca çocukların ağladığını söyledi. Evden kimlik belgeleri ve kişisel eşyalar alınamadan çıkıldı, aile şu an geçici bir yerde kalıyor.

Bu fotoğraf, Sapanca'da aynı günlerde dere üzerindeki köprünün yıkılması sonucu mahsur kalan 8 kişinin AFAD'ın halat sistemiyle karşıya geçirilmesi sırasında çekildi. Betonarme elektrik direkleri arasına kurulan düzenekle iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişi güvenli bölgeye taşınmıştı.