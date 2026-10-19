Bir İçerik Üreticisi Galataport'taki Çelik Levhaların Asıl İşlevini Anlattı

Bu sayede sahil şeridinin bir kısmı, pasaport ve gümrük kontrollerinin güvenle yapılabilmesi için geçici bir 'gümrüklü alana' dönüştürülüyor. Kalkan levhaların altında gizlenen yürüyen merdivenleri kullanan yolcular, yerin 8 metre altında inşa edilen ve 29 bin metrekarelik alana sahip dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline iniş yapıyor. Turistler; pasaport, gümrük ve bagaj işlemlerini tamamen yer altında tamamladıktan sonra doğrudan şehri gezmeye çıkıyor.

Gemi olmadığı zamanlarda ise kapaklar kapanarak sahil şeridini tamamen halka açık bir yürüyüş yoluna dönüştürüyor.