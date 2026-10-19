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Bir İçerik Üreticisi Galataport'taki Çelik Levhaların Asıl İşlevini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Galataport'taki Çelik Levhaların Asıl İşlevini Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 16:23

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İstanbul’un tarihi sahil şeridinde yer alan ve 6,5 yıllık bir çalışma sonucunda hayata geçirilen Galataport, devasa kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ederken mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Bir sosyal medya içerik üreticisi Galataport sahilinde yer alan çelik levhaların ne işe yaradığını anlattı.

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İçerik üreticisinin aktardığı bilgilere göre, binlerce turisti taşıyan dev kruvaziyer gemileri limana yanaştığında sahildeki özel çelik levhalar hidrolik sistemler vasıtasıyla yukarı kalkıyor.

İçerik üreticisinin aktardığı bilgilere göre, binlerce turisti taşıyan dev kruvaziyer gemileri limana yanaştığında sahildeki özel çelik levhalar hidrolik sistemler vasıtasıyla yukarı kalkıyor.

Bu sayede sahil şeridinin bir kısmı, pasaport ve gümrük kontrollerinin güvenle yapılabilmesi için geçici bir 'gümrüklü alana' dönüştürülüyor. Kalkan levhaların altında gizlenen yürüyen merdivenleri kullanan yolcular, yerin 8 metre altında inşa edilen ve 29 bin metrekarelik alana sahip dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline iniş yapıyor. Turistler; pasaport, gümrük ve bagaj işlemlerini tamamen yer altında tamamladıktan sonra doğrudan şehri gezmeye çıkıyor.

Gemi olmadığı zamanlarda ise kapaklar kapanarak sahil şeridini tamamen halka açık bir yürüyüş yoluna dönüştürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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