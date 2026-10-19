Bir İçerik Üreticisi Galataport'taki Çelik Levhaların Asıl İşlevini Anlattı

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İstanbul’un tarihi sahil şeridinde yer alan ve 6,5 yıllık bir çalışma sonucunda hayata geçirilen Galataport, devasa kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ederken mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Bir sosyal medya içerik üreticisi Galataport sahilinde yer alan çelik levhaların ne işe yaradığını anlattı.
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İçerik üreticisinin aktardığı bilgilere göre, binlerce turisti taşıyan dev kruvaziyer gemileri limana yanaştığında sahildeki özel çelik levhalar hidrolik sistemler vasıtasıyla yukarı kalkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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