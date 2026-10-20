Bir Kadın Yemek Yapmaya Çalışırken Mutfağı Bir Anda Savaş Alanına Çevirdi

Mutfak, evde kaza riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Ocağın başında geçirdiğimiz kısacık bir anda bile yanlış bir hamle, küçük bir alevi saniyeler içinde kontrolden çıkarabiliyor. Üstelik çoğumuz ateşi söndürmeye çalışırken yaptığımız bir şeyin durumu daha da kötüleştirebileceğini ancak iş işten geçtikten sonra fark ediyoruz.

Bir kadın, mutfakta yemek yaparken yaşanan alev patlamasını paylaştı. Alevlerin bir anda yükseldiği anlarda kadın ne yapacağını bilemedi. Ortaya çıkan manzara izleyenleri de dehşete düşürdü.

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