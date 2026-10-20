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Bir Kadın Yemek Yapmaya Çalışırken Mutfağı Bir Anda Savaş Alanına Çevirdi

Bir Kadın Yemek Yapmaya Çalışırken Mutfağı Bir Anda Savaş Alanına Çevirdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
20.10.2026 - 20:55 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 21:47

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Mutfak, evde kaza riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Ocağın başında geçirdiğimiz kısacık bir anda bile yanlış bir hamle, küçük bir alevi saniyeler içinde kontrolden çıkarabiliyor. Üstelik çoğumuz ateşi söndürmeye çalışırken yaptığımız bir şeyin durumu daha da kötüleştirebileceğini ancak iş işten geçtikten sonra fark ediyoruz.

Bir kadın, mutfakta yemek yaparken yaşanan alev patlamasını paylaştı. Alevlerin bir anda yükseldiği anlarda kadın ne yapacağını bilemedi. Ortaya çıkan manzara izleyenleri de dehşete düşürdü.

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Mutfakta çıkan yangında yapılması gerekenler.

Mutfakta çıkan yangında yapılması gerekenler.

Mutfakta yangın çıktığında ilk refleks çoğu zaman en yakındaki şeyi alevlerin üzerine dökmek oluyor. Oysa bu refleks, küçük bir tava yangınını bir anda tüm mutfağı saran bir alev topuna çevirebiliyor. Yanan yağın üzerine su dökmek, suyun yağın altına inip hızla buharlaşmasına ve yanan yağı etrafa sıçratmasına neden oluyor. Un gibi ince ve yanıcı tozlar ise havaya savrulduğu anda alevle temas ederse bir anda parlayarak tutuşabiliyor.

Peki doğru hamle ne? Önce ocağın altını kapatmak gerekiyor. Ardından yanan tavayı uygun boyutta bir kapakla ya da ıslak bir bezle örtmek, alevin oksijenle bağını keserek söndürüyor. Kapağı alevin tamamen sönmesinden sonra bile hemen kaldırmamak, yağın yeniden alev almasını önlüyor. Yanan tavayı taşımaya çalışmak ya da alevin üzerine eğilmek ise ciddi yanıklara yol açabiliyor. Alev büyüyorsa mutfaktan uzaklaşıp 112'yi aramak en güvenli yol.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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