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Mutfaktaki Bu Makineyi Kullandıktan Sonra Fişten Çekmeyen Yandı

Mutfaktaki Bu Makineyi Kullandıktan Sonra Fişten Çekmeyen Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 11:24
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Sabah kahvesini yaptıktan sonra kahve makinesini prizde bırakmak birçok evde alışkanlık. Mutfak aletleri üreticileri ise makinenin her kullanımdan sonra kapatılıp fişten çekilmesi gerektiğini söylüyor.

İşte detaylar...

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Fişten çekmek, arızalı cihaz ya da elektrik kaynaklı yangın riskini önlüyor.

Fişten çekmek, arızalı cihaz ya da elektrik kaynaklı yangın riskini önlüyor.

Üreticilerin güvenlik önerilerine göre makine her kullanımdan sonra kapatılıp fişten çekilmeli. Yanık kokusu fark edilirse ya da makineden alışılmadık bir ses gelirse cihaz hemen fişten çekilmeli. Hasarlı ya da çatlamış bir kahve makinesi ise hiç kullanılmamalı.

Makineye su doldururken ve temizlerken de fişin çekili olması gerekiyor.

Makineye su doldururken ve temizlerken de fişin çekili olması gerekiyor.

Su haznesi doldurulmadan önce cihaz fişten çekilmeli. Hazneye maden suyu, sıcak ya da kaynar su konmamalı ve 'MAX' çizgisinin üzerine çıkılmamalı.

Temizlikten önce de makinenin fişi çekilmeli ve soğuması beklenmeli. Cihaz asla suya batırılarak temizlenmemeli; bu kalıcı hasara yol açabiliyor.

Kahve makinesinin nereye konduğu da güvenlik açısından önemli.

Kahve makinesinin nereye konduğu da güvenlik açısından önemli.

Makine ısı ve su kaynaklarının yakınına konmamalı; sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalı. Üreticiler cihazın bir tepsinin içine yerleştirilmemesini de öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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