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Kahve Makinesi Ne Sıklıkla Temizlenmeli?

etiket Kahve Makinesi Ne Sıklıkla Temizlenmeli?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
11.10.2026 - 11:31
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Her sabah güne kahveyle başlayanlardansanız, kahve makinesi mutfağın en çok kullanılan eşyalarından biri olabilir. Peki her gün kahve yaptığımız bu makineleri ne sıklıkla temizlememiz gerekiyor? İşte kahve makinenizin hem daha uzun ömürlü olması hem de kahvenizin tadının bozulmaması için dikkat etmeniz gereken temizlik rutinleri! 👇

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1. Kahve makinesini her kullanımdan sonra kısa bir temizlikten geçirin.

1. Kahve makinesini her kullanımdan sonra kısa bir temizlikten geçirin.

Kahve yaptıktan sonra makineyi olduğu gibi bırakmak, zamanla kahve kalıntılarının birikmesine neden olabilir. Özellikle kahve telvesi ve damlama haznesinde kalan su bekletilmemeli. Her kullanımdan sonra dış yüzeyi ve kahve çıkan bölümü hızlıca silmek, daha büyük bir temizlik ihtiyacını da azaltır.

2. Sütlü kahve yaptıysanız süt sistemini hemen temizleyin!

2. Sütlü kahve yaptıysanız süt sistemini hemen temizleyin!

Süt, makinenin içinde kahve kalıntısından çok daha hızlı şekilde koku ve kalıntı oluşturabilir. Bu nedenle latte veya cappuccino yaptıktan sonra süt haznesini ve sütle temas eden parçaları bekletmeden temizlemek önemli.

3. Su haznesini birkaç günde bir temizleyin.

3. Su haznesini birkaç günde bir temizleyin.

Su haznesinin içinde zamanla tortu ve koku oluşabilir. Bu yüzden düzenli olarak boşaltıp durulamak iyi bir temizlik alışkanlığıdır. Özellikle makineyi her gün kullanıyorsanız, hazneyi haftalarca aynı suyla bekletmemeye dikkat edin.

4. Demleme ünitesini düzenli olarak durulayın.

4. Demleme ünitesini düzenli olarak durulayın.

Kahvenin hazırlandığı bölümde zamanla kahve yağları ve küçük kahve parçaları birikebilir. Bu nedenle makinenizin kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla demleme ünitesini çıkarıp temizlemek gerekir. Temiz bir demleme ünitesi, kahvenin tadının ve makinenin çalışma düzeninin korunmasına yardımcı olur.

5. Kireç temizliğini atlamayın!

5. Kireç temizliğini atlamayın!

Kahve makinesinin içindeki su yollarında zamanla kireç birikebilir. Bu durum hem kahvenin tadını etkileyebilir hem de makinenin çalışma performansını düşürebilir. Kireç temizliğinin ne zaman yapılacağı makinenin kullanım sıklığına ve suyun sertliğine göre değişir, bu yüzden cihazınızın kendi uyarılarını ve kullanım kılavuzunu takip etmek en doğrusu.

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6. Temizliği kolay bir makine kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

6. Temizliği kolay bir makine kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Kahve makinesi seçerken sadece hazırladığı kahvelere değil, temizliğinin ne kadar pratik olduğuna da bakabilirsiniz. Örneğin Philips Café Aromis 8000 Serisi'nin LatteGo Pro süt sistemi, suyun altında durulanarak kısa sürede temizlenebiliyor ve bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Demleme ünitesi de musluk altında durulanabiliyor; makine ayrıca kireç temizliği gibi bakım işlemleri gerektiğinde kullanıcıyı bilgilendiriyor.

7. Kahve makinesinin dışını da ihmal etmeyin!

7. Kahve makinesinin dışını da ihmal etmeyin!

Makinenin içini temizlemek kadar dış yüzeyini temiz tutmak da önemli. Kahve sıçramaları, parmak izleri ve su lekeleri zamanla yüzeyde birikebilir. Yumuşak ve nemli bir bezle düzenli olarak silmek, makinenin hem daha temiz görünmesini hem de lekelerin kalıcı hale gelmemesini sağlar.

8. Temizlik sıklığını kullanım alışkanlığınıza göre belirleyin.

8. Temizlik sıklığını kullanım alışkanlığınıza göre belirleyin.

Günde bir fincan kahve yapan biriyle gün boyunca defalarca kahve hazırlayan kişinin temizlik ihtiyacı aynı olmayacaktır. Makinenizi ne kadar sık kullanıyorsanız süt sistemi, su haznesi ve kahve kalıntıları gibi bölümlerin temizliğine o kadar sık dikkat etmelisiniz. Kısacası kahve makinesinde tek bir temizlik kuralı yok, önemli olan düzenli ve doğru bakım yapmak.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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