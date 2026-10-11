Kahve Makinesi Ne Sıklıkla Temizlenmeli?
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Her sabah güne kahveyle başlayanlardansanız, kahve makinesi mutfağın en çok kullanılan eşyalarından biri olabilir. Peki her gün kahve yaptığımız bu makineleri ne sıklıkla temizlememiz gerekiyor? İşte kahve makinenizin hem daha uzun ömürlü olması hem de kahvenizin tadının bozulmaması için dikkat etmeniz gereken temizlik rutinleri! 👇
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1. Kahve makinesini her kullanımdan sonra kısa bir temizlikten geçirin.
2. Sütlü kahve yaptıysanız süt sistemini hemen temizleyin!
3. Su haznesini birkaç günde bir temizleyin.
4. Demleme ünitesini düzenli olarak durulayın.
5. Kireç temizliğini atlamayın!
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6. Temizliği kolay bir makine kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.
7. Kahve makinesinin dışını da ihmal etmeyin!
8. Temizlik sıklığını kullanım alışkanlığınıza göre belirleyin.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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