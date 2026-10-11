Kahve Makinesi Ne Sıklıkla Temizlenmeli?

Her sabah güne kahveyle başlayanlardansanız, kahve makinesi mutfağın en çok kullanılan eşyalarından biri olabilir. Peki her gün kahve yaptığımız bu makineleri ne sıklıkla temizlememiz gerekiyor? İşte kahve makinenizin hem daha uzun ömürlü olması hem de kahvenizin tadının bozulmaması için dikkat etmeniz gereken temizlik rutinleri! 👇