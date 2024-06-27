Survivor Yunanistan'ın Şampiyonundan Müge Anlı'nın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Yunanistan'ın Şampiyonundan Müge Anlı'nın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, yarışma sırasında sosyal medyada sık sık eleştirilen saç ve sakallarıyla ilgili konuştu.
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2. AsLaz fanları lütfen yerinizi alın: Yabani dizisine yan karakter olarak girmelerine rağmen aralarındaki tatlı-sert ilişki sebebiyle çok sevilen Asi ve Alaz çiftinden bahsediyoruz!
3. Survivor All Star bitmesine rağmen yarışmacılar kazandıkları iletişim ödülü videolarını tek tek paylaşmaya başladılar. Nagihan'ın yaptığı paylaşımdaki "dayak" teması ve Sercan'ı fırlatışı videonun en dikkat çeken anları oldu.
4. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu sezon finaline başrol oyuncusu Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Yönetmenin de ayrıldığı duyurulan dizide yeni yönetmen belli oldu!
5. NOW ekranlarının fenomen dizisi Yabani fanları arasında tartışma çıktı. Dizinin fanları, başrol oyuncuları için devasa bir krizi ateşledi.
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6. Yeşilçam'ın usta aktrislerinden Perran Kutman'ın yıllar önce stand up gösterisi yaptığı anlar X'te yıllar sonra gündem oldu.
7. MasterChef 2024 yarışmacısı Cansel, Hatay'daki büyük depreme yakalanan mağdurlardan biri. MasterChef yarışmacısı, Hatay'ın son halini anlattı.
8. Survivor All Star 2.si Nefise, yarışma boyunca Yunan takımında yer alan Fanis'e duyduğu aşkla gündem olmuştu. Nefise, Pınar Kerimoğlu'na Fanis'le arasında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.
9. Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek EURO 2024'te tur atladı. Maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.
10. Yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2024 Yunanistan'ın büyük finali sonunda geldi çattı. Dalaka, Fanis ve Daniel'in yarıştığı gecede şampiyon olan isim herkesi şaşırttı.
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11. Müge Anlı, programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sarf ettiği düşünülen sözleri hakkında açıklama yaptı.
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