Survivor Ogeday'ın Kayıplara Karışmasından Yargı'da Tuğçe Vahşetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Ogeday'ın Kayıplara Karışmasından Yargı'da Tuğçe Vahşetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Mart Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve önemli argümanlarla her bölüm mesaj vermeyi başaran Kızıl Goncalar, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin en çok merak edilen karakterlerinden olan Cüneyd'in babası diziye dahil olacak ve hikayesi genişleyecek.
2. Yargı'da son bölümün ardından verilen fragmanda Tuğçe'nin tecavüze uğramış ve öldürülmüş olma ihtimali izleyiciyi fazlasıyla öfkelendirmiş ve üzmüştü. Yeni bölümde ağır yaralı bir biçimde bedenine ulaşılan Tuğçe'nin bulunduğu sahne herkesi gözyaşlarına boğdu!
3. 4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde peş peşe ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye veda eden son oyuncu olan Elçin Zehra İrem'in yeni adresi belli oldu.
4. Yayınlandığı dönem olduğu kadar sonrasında da gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı öncesi Kanuni Sultan Süleyman ile terastaki son sahnesinin detayları herkesi duygulandırdı.
5. Survivor All Star 2024 sezonunda adada olaylar karman çorman haldeyken, dışardaki yakınlarının da durgun kaldığı pek söylenemez. Geçtiğimiz gün sosyal medya canlı yayını sırasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre, eşiyle telefonda konuşurken kötü haberi aldı. Hamilelik haberinin kurgu olduğu söylenirken, Beria Özden'den iddiaları güçlendirecek bir hamle geldi.
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6. Son dönemlerin en rağbet gören dizisi İnci Taneleri'nde şok bir gelişme yaşandığı ve başrollerden birinin diziden ayrılmaya karar verdiği iddia edildi...
7. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i namı diğer Apo'su olarak ekran başında olan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği haberiyle herkesi üzmüştü. Tedavi süreci iyiye giderken üçüncü kez ameliyat olması gereken Tanrıöğen'in durumu günden güne daha da merak ediliyordu. Ünlü oyuncudan 1.5 ay sonra iyi haber geldi. Tanröğen'in doktorundan da ilk açıklama paylaşıldı.
8. Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Binbir kaosun yaşandığı ve yarışmacıların hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz All Star sezonunda her gün biraz daha şaşırmaya devam ediyoruz. Survivor'ın yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanında Ogeday Girişken'in pılını pırtını toplaması herkesi hayret ettirdi. Peki Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday yarışmadan mı ayrıldı?
9. Survivor'da kazandığı canlı yayın ödülünde baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin eşi düşük yapmıştı. Eşiyle telefonda görüşmesine izin verilen Yunus Emre, bebeğini kaybettiğini eşinden öğrendi.
10. Cinsiyet geçiş operasyonuyla Doruk olan Neslihan Doğrusöz'ün son hali yine ve yeniden gündem oldu. Doğrusöz'ün son hali görenleri şoke etti!
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11. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... Karizmatik görünümleriyle meşhur bu ünlüler eğer kilolu olsalardı nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Hadi, gelin birlikte bakalım!
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