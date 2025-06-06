Survivor'ın İlk Finalistinden Deniz Çakır'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı.
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.
Yaz sezonu geldi çattı.
Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti, yine nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.
Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.
Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.
YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.
Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın