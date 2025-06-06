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Survivor'ın İlk Finalistinden Deniz Çakır'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'ın İlk Finalistinden Deniz Çakır'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.06.2025 - 00:48

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

6 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!

Yaprak Dökümü'nün Fehunde'si Deniz Çakır, yıllar sonra televizyona geri dönüyor. Deniz Çakır, Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Survivor All Star 2025’te final heyecanı artık dorukta! Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından, İstanbul’daki büyük final için ilk koltuk sahibini buldu. 6 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde, kıyasıya rekabetin yaşandığı parkurda iddialı yarışmacı finale adını yazdırdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakteriyle izlediğimiz Batuhan Yüzgüleç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide annesi Asude'yi canlandıran Servet Pandur'un kapısına kadar giden Yüzgüleç, 'Anne' diyerek seslenip bayramlaştı.

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Yaz sezonu geldi çattı.

Yaz sezonu geldi çattı.

Haliyle kışın yayında olan dizilerin bazıları sezon finali yapıp yeni sezon için dinlenirken, bazıları ne yazık ki final yaparak ekranlara veda ediyor. Hazır sezon finali zamanı gelmişken gelecek sezon yayında olacağı kesinleşen dizileri derledik.

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Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.

Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyen yok. Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapmıştı. Özellikle başroller Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuyla seyirciyi kendisine çeken Uzak Şehir'de meğer Cihan Albora karakteri bambaşka bir oyuncuya teklif edilmiş.

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Kızılcık Şerbeti, yine nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

Kızılcık Şerbeti, yine nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finali geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Şerbomuz yine heyecanlandıran bir bölümle ekranlara veda ederken akıllara gelecek sezonda neler olacağına dair türlü sorular geldi.

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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası ortalığı karıştırdı. Gelin dizisinde rol alan bebek oyuncunun sahne gereği çantaya koyulup üzerine fermuarın kapatılmasına tepkiler yağdı. Bu sahnede oyuncak bebek yerine gerçek bebek kullanıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.

Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.

Bir süredir YouTube üzerinden yayınlanan internet yapımı olan 'Kuma' dizisinin Kanal 7 ekranlarında yayınlanacağı açıklandı. Televizyon ekranlarında yayın hayatına devam edeceği netlik kazanan 'Kuma' dizisinin adıysa tepkilerin hedefi oldu!

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Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.

Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü 'Hercai' dizisiyle büyük bir tanınırlık elde etmişti. Son olarak 'Yaban Çiçekleri' ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, minicik bir çocuk olduğu dönemdeki ilk deneme çekimi anlarını paylaştı. Akınözü'nün ilk kez görülen bu halleriyse gözlerden kalpler çıkardı.

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YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

Dizi ve filmlere yaptığı sağlam eleştirilerle yakından tanıdığımız Murat Soner geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Kendisi ağır şekilde eleştirdiği Uzak Şehir'in sezon finalinde figüran olarak rol almıştı. Soner'in reytingleri altüst eden aşiret dizisinde rol alması da tepki çekmişti. Geçtiğimiz gün YouTube hesabından dizide nasıl ve neden rol aldığını açıklayan bir video paylaşan Soner, aldığı tepkilere de sessiz kalamadı.

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Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.

Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.

Bir dönemler ekranlara damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye geri dönüyor. Popüler yarışma programının ilk jüri üyesi de Eda Ece oldu. Daha sonra jüri koltuğunda oturacak diğer ünlü isimler de netlik kazandı. Çekimleri başlayan Yetenek Sizsiniz'i izlemeye giden bir çift sempatikliğiyle tanınan Eda Ece'nin aslında bambaşka biri olduğunu ileri sürdü.

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Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.

Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali yapsa da gündemden düşmüyor. Yayın hayatına birkaç aylık ara veren dizideki çekim hataları da dillerde düşmekten kurtulamıyor. Bir yemek sahnesinde Işıl'ın 'yemek yediği' anlar gözlerden kaçmadı!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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