Survivor'daki En Sevilen Yarışmacıdan Ali Atay'ın Favori Leyla Yorumuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki En Sevilen Yarışmacıdan Ali Atay'ın Favori Leyla Yorumuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Mart Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2024 Survivor All Star'a dahil olan Hilmicem İntepe, yarışmaya bir geldi pir geldi. Avatar Atakan ile aynı anda yarışmaya dahil olan Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev, sık sık Hilmicem'le ilgili paylaşımda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz ve Pırıl Ataseven yaptığı ortak paylaşım oldu.
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle dizi tarihinin en antipatik isimlerinden biri oldu. İzleyenler ise 'Fatih'i tokatla' sitesiyle Fatih karakterine doya doya tokat attı. Tokatlanma sırası şimdi de Bahar dizisinin Timur hocasına geldi!
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla sevilen İnci Taneleri'ne usta bir oyuncu konuk oluyor!
Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinde birden fazla Leyla'yı izlemiştik. Yıllar Sonra ise Ali Atay, en çok sevdiği Leyla'yı açıkladı.
Esra Erol'da programında hemen hemen her gün başka bir olaya şaşırıp kalıyoruz. Bu kez de programa katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Anlattığı detaylar akıllara durgunluk verdi!
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Survivor 2021'e katılarak sempatik tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker, yarışma sonrası herkesi şaşırtan bir duruma imza atmıştı. Yarışma sırasında bir başkasıyla nişanlı olduğu bilinen İsmail Balaban ile birlikteliği gündeme bomba gibi düşmüş, kısa süre sonra da evlenmişlerdi. Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından "güzelliğimi güzellik merkezlerine borçluyum" diyen İlayda Şeker, estetiklerini gizlemeyerek filtresiz fotoğrafını paylaştı.
Survivor All Star'da bildiğiniz üzere bu sezon SMS olmadan yapılıyor. Bu da hangi yarışmacının daha çok destekçiye sahip olduğunun anlaşılamaması gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Bu durumun aşılması amacıyla da Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kimlerin daha çok destekçiye sahip olduğunu beğenilere göre belli etti.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle adeta bütünleşmiş ve bu karakterle çok sevilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre birçok başarılı projeye imza atan Gürkan Uygun'un yeni projesi belli oldu.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi Kardeşlerim biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay diziye veda eden başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun izleyenleri oldukça üzmüştü. Genç oyuncu şimdilerde tatil yaparken, paylaştığı pozlarla "diziden ayrılmak yaramış" dedirtiyor.
İlk sezonuyla ekranda fırtına gibi esse de ikinci sezon istediği reytinglere bir türlü ulaşamayan Ömer dizisinde yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ömer'in hayatına yeni bir karakter dahil oluyor.
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Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, her hafta reyting rekorları krıamay devam ediyor. Dizide seyircinin sinirlerini zıplatan karakterler ise bitmek bilmiyor! Son olarak Asistan Doktor Seren'in Bahar'a olan davranışları sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Seren'in Doktorlar dizisinden Zenan'a benzetilen hareketleri, "mobbing mi, değil mi?" tartışması başlattı.
Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi sosyal medyada da epey ilgi odağı oldu. Danslarından şarkılarına her sahnesi dikkat çeken yapımdaki "Dilber evin barkın yok mu?" sözünün yer aldığı "Gemileri Yakarım" parçasının İngilizce versiyonunu duymaya hazır mısınız?
En zorlu Survivor olarak lanse edilen Survivor All Star 2024'te izleyiciler, yarışmacıların ödül oyunlarına olan tepkilerini takip ederek diğer sezonlarla karşılaştırma yaptı ve yarışmacılara yemek verildiği iddiaları kol gezmeye başladı. Acun Ilıcalı bu iddiaya yanıt verdi.
NOW'ın yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım setinde şoke eden bir olay yaşandı. Dizi seti olarak kullanılan ev belediye tarafından mühürlenirken, çekim için gelen dizi ekibi şoka uğradı.
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