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Kadro Gittikçe Devleşiyor: İnci Taneleri'ne Hangi Usta Oyuncu Konuk Oluyor?

Kadro Gittikçe Devleşiyor: İnci Taneleri'ne Hangi Usta Oyuncu Konuk Oluyor?

Kanal D
themyscira - Misafir Editör
06.03.2024 - 11:24

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla sevilen İnci Taneleri'ne usta bir oyuncu konuk oluyor!

Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
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Bakalım usta oyuncu yalnızca bir bölüm mü rol alacak, yoksa karakter kalıcı olacak mı?

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