Kadro Gittikçe Devleşiyor: İnci Taneleri'ne Hangi Usta Oyuncu Konuk Oluyor?
Kadro Gittikçe Devleşiyor: İnci Taneleri'ne Hangi Usta Oyuncu Konuk Oluyor?
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla sevilen İnci Taneleri'ne usta bir oyuncu konuk oluyor!
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Sezona ortasından başlamasına rağmen fazlasıyla merak edilen ve dikkat çeken İnci Taneleri, ilk bölümünden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.
Dizideki karakterlerin hikayelerinin bağlanışı ve geçmişlerinin merak edilmesi izleyiciyi ekrana bağlayan unsurlar oldu.
Azem'in katil olmadığının sık sık vurgulanması ama neden olayın gerçek yüzünün açığa çıkmadığı da merak edilen konulardan biri.
Azem'in oğlunu bulmasıyla hikayenin giderek yoğunlaştığı diziye usta bir oyuncu konuk oluyor!
Televizyon Dünyası'nın haberine göre, 7. bölümde Terzi Affan rolüyle diziye konuk olacak usta oyuncu Menderes Samancılar.
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Bakalım usta oyuncu yalnızca bir bölüm mü rol alacak, yoksa karakter kalıcı olacak mı?
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