Ömer Dizisinde Gamze'ye Yeni Bir Rakip Geliyor: Diziye Hangi Oyuncu Dahil Oldu?
Ömer Dizisinde Gamze'ye Yeni Bir Rakip Geliyor: Diziye Hangi Oyuncu Dahil Oldu?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İlk sezonuyla ekranda fırtına gibi esse de ikinci sezon istediği reytinglere bir türlü ulaşamayan Ömer dizisinde yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ömer'in hayatına yeni bir karakter dahil oluyor.
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İlk sezonuyla ekranlarda fırtına gibi esen Ömer, ikinci sezon istediği reytinglere bir türlü ulaşamamıştı.
Pek çok yeniliğe gidilse de dizide izleyicinin beklentisi bir türlü karşılanamadı.
Deniz Işın'ın dahil olduğu dizide, Şule karakteri Ömer'e aşık olmuş ancak Gamze ve Ömer'in arasını açan bu durum tepkiyle karşılanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Türkü Su Demirel de diziye dahil oluyor.
Dizide Melek karakterine hayat verecek olan Demirel, Ömer'in hayatına sürpriz bir şekilde dahil olacak.
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