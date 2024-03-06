Ali Atay, Leyla'ya Hayat Veren Oyunculardan En Çok Hangisini Sevdiğini Açıkladı!
Ali Atay, Leyla'ya Hayat Veren Oyunculardan En Çok Hangisini Sevdiğini Açıkladı!
Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinde birden fazla Leyla'yı izlemiştik. Yıllar Sonra ise Ali Atay, en çok sevdiği Leyla'yı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan ve uzun bir aranın ardından 2021 yılından itibaren dijital içerik platformu olan Exxen'de yayın hayatına tekrar başlayan Leyla ile Mecnun, Türk televizyon tarihine damga vuran başarılı yapımlardan bir tanesiydi.
Onur Ünlü'nün yönetmenliğini, Burak Aksak'ın da senaristliğini üstlendiği dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant gibi isimleri izlemiştik.
Yıllar geçse de hem karakterleri hem de dizideki önemli sahneleri hiç unutmadık. Zaman zaman oyuncuların yaptığı açıklamalarla gündem oluyor dizi.
Az Önce Konuştum programına konuk olan Ali Atay, Candan Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık, 'Leyla ile Mecnun'da hikaye ve oyunculuk olarak en çok hangi Leyla'yı sevdiniz?' sorusunu sordu.
Ali Atay da Ezgi Asaroğlu'nu kastederek "Kimsenin kalbini kırmak istemeden söylemek isterim bunu. Her zaman ilk Leyla’dır. Onun üstüne yürüdü hikaye." yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Leyla ile Mecnun'da Müge Boz, Zeynep Çamcı, Neslihan Aker, Tuğçe Kurşunoğlu, Melis Birkan gibi isimler Leyla'ya hayat vermişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda