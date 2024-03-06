'Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi' Deyiminin Acı Hikayesi Duyanları Mahvetti!
'Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi' Deyiminin Acı Hikayesi Duyanları Mahvetti!
Günlük hayatımızda bazı durumlar için kullandığımız 'Anasından emdiği süt burnundan geldi' tarihteki acı dolu hikayesi duyanları kahretti. Anasından emdiği süt burnundan geldi?'
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anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu olan deyimler, günlük hayatımızın bir parçası.
Yıllardır kullandığımız bu deyimlerin hepsinin de ayrı ayrı hikayeleri var. "Anasından emdiği süt burnundan geldi." deyiminin de acılarla dolu hikayesini İlke Kolukısa bizlerle paylaştı.
"Anasından emdiği süt burnundan geldi." deyiminin hikayesi şöyle: 1595-1603 döneminde 3. Mehmet 29 yaşında tahta çıktığı gece aralarında sadece 4 tanesi yetişkin olan 19 tane kardeşini öldürüyor.
15 tane çocuk, hatta bazıları bebek. Bu bebeklerden bazıları henüz annelerinden süt emmiş oldukları için cellatlar onların canlarını almaya gelip boğazlarını sıktıklarında annelerinden emdikleri süt burunlarından geliyor. Ve böylece acılarla dolu hikayesi olan bu deyim ortaya çıkıyor.
İlke Kolukısa'nın anlatımını buradan dinleyebilirsiniz:
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