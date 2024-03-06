NOW Dizisi "Korkma Ben Yanındayım" Seti Belediye Tarafından Mühürlendi!
NOW Dizisi "Korkma Ben Yanındayım" Seti Belediye Tarafından Mühürlendi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
NOW'ın yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım setinde şoke eden bir olay yaşandı. Dizi seti olarak kullanılan ev belediye tarafından mühürlenirken, çekim için gelen dizi ekibi şoka uğradı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım" setinde şaşırtan bir olay yaşandı.
Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu ve Murat Aygen'in başrollerinde yer alan dizinin Beykoz'da set olarak kullanıldığı ev belediye tarafından mühürlendi.
Çekim izni için Beykoz Belediyesi'ne 60 bin TL ödeme yapan Medyapım'ın seti aniden belediye ekiplerince mühürlenirken, belediye şahsa ait gecekondunun “plato ruhsatı” olmadığını gerekçe gösterdi
Medyapım, mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirterek ilk kez yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşarken, daha önce Beykoz Adliyesi, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi‘nde de çekim yaptıklarını belirtti.
Mühürlenen gecekonduya şu an evin sahibi de giremezken, belediye çalışanları buzdolabında bozulacak ürün olduğu için elektrik şalterlerini kapatmadılarını belirtti.
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