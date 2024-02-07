Survivor'daki Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti Senaryosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti Senaryosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Şubat Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da sezonun başından bu yana en gerilimli bölüm yayınlandı. Tartışmaların bir türlü bitmeyip çığ gibi büyüdüğü yarışmada Acun Ilıcalı öfkeden deliye döndü. Sandalye fırlatıp konseyi terk eden Ilıcalı, önce yarışmacıları azarladı; ardından Nagihan'la özel bir konuşma yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sadece oyunculuk konusundaki yeteneği değil, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzelliği doğal mı yoksa estetik mi diye düşünürken Instagram'da estetikfacts adlı hesap güzel oyuncunun estetiksiz halini paylaşarak aradaki farkı ortaya koymuş. Bize sorarsanız her haliyle güzel. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?
Geçtiğimiz günlerde formunu korumak için neler yediğini açıklayan Çağla Şıkel, "Süt ürünlerinden uzak duruyorum" demişti. Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına katılan diyetisyen Pınar Demirkaya'nın "Bırakırsanız kilo verirsiniz" dediği yiyecekler dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Survivor'da Merve ve Asena'nın yaşadığı skandal olay büyük yankı uyandırmıştı. Merve'ye saçlarından tutup şiddet uygulayan Asena'ya sadece "6 ödülden yararlanmama" cezası verilmesi ve dayak yiyen Merve'nin de bu olayın ardından oyunlarda isteksiz olması nedeniyle diskalifiye edilmesi tepkiyle karşılanmıştı. Son yaşanan Nagihan ve Aleyna olayının ardından bu skandal karar yeniden gündeme geldi.
Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adaylarına yaptığı espriler ve soğuk şakalarıyla tanınan, izleyicilerin ilgisini çeken Korcan Cinemre, birçok farklı programa katılma sebebini Youtube'da "mevzu:" kanalına açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Acun Ilıcalı'nın çıldırarak konseyi terk ettiğini izleyen izleyici Survivor'da Nagihan Karadere'nin diskalifiyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hilmi Cem İntepe ve Serkay Tütüncü'nün programa dahil olacağı konuşulurken Sema Aydemir'in Dominik paylaşımı akıllara Nagihan'ın ardından Sema'nın yarışmaya dahil olabileceği ihtimallerini getirdi.
Olayların asla dinmediği Survivor All Star'da Aleyna'yı iten Nagihan'ın olayın hemen ardından gülmesi Acun Ilıcalı'yı fazlasıyla öfkelendirmişti. Verilen fragmanda diskalifiye ediyormuş gibi konuşan Acun Ilıcalı karşısında sessiz kalan Nagihan goygoyseverlerin diline düştü.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in moderatörlüğünü yaptığı Hayatta Her Şey Var programının son bölümünde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Canlı yayına bağlanan kadının kocasıyla ilgili anlattıkları hem Nur Viral'i hem de Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'yı şoke etti.
SMS olmadığı için herkesin gerçek yüzünü gördüğümüz Survivor 2024 gelmiş geçmiş en çetrefilli ve tartışmaların asla son bulmadığı sezon desek yanılmış olmayız. Özellikle Kırmızı takımdaki Acun Ilıcalı'yı dahi çıldırtan kavgalar bitmek bilmezken, bir izleyici Survivor Kırmızı takımında dost ve düşmanları haritalandırmış.
Sihirli Annem dizisi döneme damgasını vurmuş, "keşke yine yayınlasa" dediğimiz yapımların başında geliyor. Yayınlandığı dönem gönüllere taht kuran dizinin en unutulmaz karakterlerden Toprak ve Yavuz'a hayat veren Jennifer Boyner ve Jess Molho ile yeniden bir araya geldi. Ortaya çıkan karelerde gözler hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kartların yeniden dağıtıldığı Survivor'da Nagihan'ın olası diskalifiyesi ardından programa yeni isimlerin dahil olacağı iddia edildi. Bu isimler arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin kız arkadaşı Pırıl Atasev, bir hayranının mesajına cevap verince iddia pekişti, Survivor hayranları adeta coştu!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması yüzünden art arda ameliyata girdi. Yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığı açıklanan ünlü oyuncunun son durumu da merak konusu oldu. Sina Koloğlu, ODA TV'ye verdiği röportajında, Kızılcık Şerbeti senaryosu üzerinde yaşanabilecek değişikliği detaylarıyla anlattı!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı birbirinden enteresan olaylara tanıklık etmeye devam ediyor. Eşinin kilolu kadınlardan hoşlandığını ve sürekli yemek yemeye teşvik etmesini anlatan genç kadın Esra Ezmeci'yi şaşırttı.
Son bölümde sinirden sandalye fırlatan Acun Ilıcalı, o zamandan beri dillerden düşmek bilmiyor. Şafak Sezer hazırladığı edit ile Ilıcalı'yı tiye alarak "Sinirlendirmeyin Acun abiyi" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda