Suphiye Orancı Olayındaki Futbolcu Detayından Survivor Aleyna'nın Kıyafetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Suphiye Orancı Olayındaki Futbolcu Detayından Survivor Aleyna'nın Kıyafetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Nisan Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı'nın programında aramaya devam ediyor. Programa katılan bir isim, Orancı hakkında tartışmalı ifadeler kullandı. Detaylar içerikte!
Müge Anlı'nın programına katılan Suphiye Orancı'nın arkadaşı, Duygu Nebioğlu'nun bir erkek kardeşi daha olduğunu iddia etti.
Oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu katıldığı Müge Anlı'da annesi Suphiye Orancı'yı ararken birbirinden şoke edici iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Onur Akay, ailenin büyük kızının babasının usta bir şarkıcı olduğunu açıkladı.
Survivor'ın en beklenen anlarından biri hiç şüphesiz birleşme partisidir. İki takımın aynı adaya geçtiği bu parti sonunda gelirken, birleşme partisinden ilk fotoğraf yayınlandı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar ve Giray'ı arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Diziye sonradan dahil olan Giray karakterinin Rüzgar'la çok önceden tanıştığı Kızılcık Şerbeti resmi hesabından duyuruldu.
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TRT 1 dizileri reyting sıralamasında ilk sıralarda yer alırken, beklentiyi tam olarak veremeyen bir dizi için ani final kararı alındı.
Survivor All Star'da beklenen an geldi ve birleşme partisinden ilk görseller sosyal medyaya düştü. Demet Akalın'ın konuk olacağı gece şimdiden merak konusu olurken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafeti gündeme bomba gibi düştü.
Survivor'da yaşananların analizinin yapıldığı Survivor Ekstra'da şaşırtan anlar yaşandı. Murat Özarı, Barış Murat Yağcı'yı en karizmatik Survivor yarışmacısı seçerken, Furkan Dede'nin tepkisine görenler inanamadı.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasının ardından anne Suphiye Orancı hakkında ortaya çıkan iddialar epey karmaşık olurken, Orancı'nın kızlarından birinin Uğur Dündar'dan olduğu iddiası gazeteciyi zan altında bırakmıştı. Konu hakkında daha da önce de açıklamalarda bulunan Dündar, kamuoyuna duyuru yaptı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, Birsen Altuntaş'ın sorularına yanıt verdi. Özacar, karakterinin tesettürü hakkında açıklama yaptı.
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Tam 18 yıldır her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, Erler Film'den Kanal D İç Yapımlar'a devredilmişti. Yayın döneminin bitmesine az kalan şu günlerde Arka Sokaklar'ın akıbeti belirsiz olurken, beklenen açıklama sonunda geldi.
Survivor All Star'da Ogeday'ın saç ve sakalının önlenemez uzayışı sık sık sosyal medyada gündem olurken, birleşme partisi öncesinde tıraş olan Ogeday'ın değişimi herkesi şaşırttı.
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