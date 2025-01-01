Sibel Taşçıoğlu'nun Noel Yanıtından Hadise'ye Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sibel Taşçıoğlu'nun Noel Yanıtından Hadise'ye Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yılbaşı gecesini evde geçirenlerin favori programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, dün akşamki bölümüyle yine fazlasıyla izlendi. Pek çok ünlü ismin katıldığı programda dikkat çeken isimlerden biri Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör oldu. Doğukan Güngör'e başta Hadise olmak üzere jürinin tavrı eleştirildi.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da izleyiciyle buluştu. 2024'e veda ederken Beyazıt Öztürk, Hadise, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de izleyicinin tepkisini çeken anlar da yaşandı. Hadise'nin, vahşice katledilen Narin'i anmak için "Sıfır Tolerans" şarkısını seçmesi eleştirildi.
Yılbaşı gecesi özel konuklarıyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Pek çok ünlü ismin konuk olduğu programın en başarılı isimlerinden biri de Doğu Demirkol oldu. Demirkol, izleyicileri kahkahaya boğarken aynı zamanda büyük bir başarı sağladı ve 1 milyonluk soruyu açtırdı. Bakalım Doğu Demirkol'un 1 milyonluk sorusu neymiş?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in dün akşamki yayını reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Programda eğlenceli anların yanı sıra tepki çeken olaylar da yaşandı. Hadise, Narin'i anmak için Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. İzleyicilerden eleştiri toplayan bu anlara bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.
Koca bir yılı geride bıraktık. Yılbaşı gecesini evde geçirenler için televizyon ekranlarında pek çok program yer aldı. Eğlencenin tadına evde varmak isteyenler için kanalların hazırladığı programlar arasında zirve bir kez daha değişmedi. “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Total, AB ve 20+ABC1’de birinci olarak reytingleri kasıp kavurdu. Program, tüm kategorilerde zirvede yer alarak izleyicinin yılbaşı tercihi olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Survivor'ın yeni sezonu bu akşam başlıyor! Yeni sezon kadrosunda yer almayan ve şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, sezonun duyurulmasıyla birlikte Survivor paylaşımlarına başladı. Önce Acun Ilıcalı'nın "engellerini" kaldırırsa programa ilerleyen sezonlarda katılıp şampiyon olacağını söyleyen Turabi, daha sonra da bir rüya üzerinden yine Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarına laf atmıştı. Belli ki söyleyecek daha çok sözü olan Turabi, yaptığı paylaşımlarla yine hem Ilıcalı'ya hem de Survivor yarışmacılarına göndermede bulundu.
Son birkaç yıldır yalnızca yılbaşı özel programı yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekrana gelecek. Heyecan yaratan bu haberin ardından O Ses Türkiye jürileri merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, yılbaşı özel programında sezonun jürilerini açıkladı. Bir jürinin sürpriz olacağını belirten Acun Ilıcalı, diğer üç ismin tanıdık yüzler olacağını belirtti.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü resmen sezon finali havasındaydı. Görkem'in yarattığı büyük yangın sonrası 4 karakter ölürken bu 4 kişiden yalnızca 2'sini biliyoruz. Görkem ve babası Resul Bey'in öldüğü kesinleşse de diğer 2 kişi hala Şerbo izleyicilerini meraktan çatlatıyor. TikTok fenomeni Yener Yalçın, Kızılcık Şerbeti'nde kimlerin ölebileceğine dair enfes bir teori yayınladı.
Türk televizyonalarının efsane dizileri dediğimizde akla bir Aşk-ı Memnu bir de Yaprak Dökümü gelir. İkisi de asla eskimeyen, ne zaman ekranda görsek izlemeye başladığımız iki dizi. Her bir sahnesi hafızalarımıza kazınmış durumda olan bu diziler yurt dışında da popüler. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenler için de iyi bir seçenek olabiliyor. Bir kadın, Koreli eşine Türkçe öğretmen için Yaprak Dökümü izletmeye başladı. Fakat eşi kendini diziye fazla kaptırınca ortay güldüren görüntüler çıktı.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Hadise damga vurdu. Öldürülen Narin Güran için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyleyen Hadise'nin bu tavrı izleyici tarafından yoğun tepki almıştı. Hadise, söz konusu tepkiler hakkında açıklama yaptı ve yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İşte o anlar...
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün akşam reytingleri zirvede kapattı. Ünlü isimlerin konuk olduğu programda oldukça renkli anlar yaşandı. O anlardan biri de Prens'in yıldızı Giray Altınok'un Hadise'ye verdiği cevaptı. Altınok'un takımına girmesi karşılığında teklifte bulunan Hadise kibarca reddedildi. İzleyicinin dikkatinden kaçmayan o anlar gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, dün Instagram hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba temalı bir paylaşım yaptı. Yorumların çoğu pozitif ve iyi dileklerini paylaşır cinstendi. Ancak içlerinde Taşçıoğlu'na gelen olumsuz yorumlar da vardı. Bunlardan bir tanesinde "Müslüman noel kutlamaz Pembe Hanım" yazıyordu. Taşçıoğlu da dikkatinden kaçmayan bu yoruma sert çıktı. Üstelik Kızılcık Şerbeti Pembe üzerinden!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran Sıla Türkoğlu, yılbaşında ekrandaydı. TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Türkoğlu'nu Sezen Aksu şarkısıyla izledik. Yılbaşında ailesiyle vakit geçiren Türkoğlu, yeni yıla O Ses Türkiye'deki şarkı performansını izleyerek girdi. O anlar kısa sürede viral oldu.
2025'e girerken izleyicileri ekranlara kilitleyen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde epey dolu dolu geçti. Ancak bazı olaylar yüzünden de ortalık fena karıştı. Bunun başında Hadise'nin Narin ve Narin gibi acı kaderler yaşayan kızlarımızı anmak için "Sıfır Tolerans" şarkısını söylemesi yer aldı. Kimilerinin normal karşıladığı bu seçim büyük bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Ünlüler dünyasından da tepkilerin gelmeye başladığı konuyla ilgili son paylaşım yapanlardan biri de Sergen Deveci oldu. Hadise'ye çok öfkelenen Deveci sinirden deliye döndü!
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın yaşı sürekli tartışma konusu oluyor. Yaşına dair internette net bir bilgi bulunmaması nedeniyle sosyal medyada pek çok kişi çeşitli tahminlerde bulunurken sonunda bu konuya son nokta kondu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Demirtaş, kaç yaşında olduğunu açıkladı.
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Sevilen pop müzik sanatçısı Gülben Ergen, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi olan bir isim. Onlarca dizi ve filmde rol alan Gülben Ergen'i son olarak 2006 yılında Gönül dizisinde izlemiştik. Sonrasında konuk oyunculuğa devam etse de Ergen'i başrolde görmeyi özlemedik desek yalan söyleriz. Neyse ki 2025 bize büyük bir müjdeyle geldi. Gülben Ergen, iddialı bir dizinin başrolünde yer alacak.
Survivor 2025 enfes bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. Yarışmacıların 2 ayrı oyunda yer aldığı yarışmada nefes nefese bir mücadele yaşandı. All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, oyun sonrası aniden baygınlık geçirdi. Bayılmasıyla tüm arkadaşlarını başına toplayan Murat, sedyeyle götürüldü. O anlar ilk bölüme damga vurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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