“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Programı Yılbaşı Gecesine Damga Vurdu!

Koca bir yılı geride bıraktık. Yılbaşı gecesini evde geçirenler için televizyon ekranlarında pek çok program yer aldı. Eğlencenin tadına evde varmak isteyenler için kanalların hazırladığı programlar arasında zirve bir kez daha değişmedi. “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Total, AB ve 20+ABC1’de birinci olarak reytingleri kasıp kavurdu. Program, tüm kategorilerde zirvede yer alarak izleyicinin yılbaşı tercihi olduğunu bir kez daha gösterdi.