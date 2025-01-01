“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Programı Yılbaşı Gecesine Damga Vurdu!
“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Programı Yılbaşı Gecesine Damga Vurdu!
Koca bir yılı geride bıraktık. Yılbaşı gecesini evde geçirenler için televizyon ekranlarında pek çok program yer aldı. Eğlencenin tadına evde varmak isteyenler için kanalların hazırladığı programlar arasında zirve bir kez daha değişmedi. “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Total, AB ve 20+ABC1’de birinci olarak reytingleri kasıp kavurdu. Program, tüm kategorilerde zirvede yer alarak izleyicinin yılbaşı tercihi olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenler dün akşam bir kez daha ekran karşısındaki yerlerini aldı. O Ses Türkiye'nin artık klasikleşen yılbaşı özel programı da bir kez daha izleyiciyle buluştu.
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Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da izleyicinin tercihini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den yana kullandığı belli oldu! Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Total, AB ve 20+ABC1’de birinci olarak reytingleri kasıp kavurdu.
Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un jüri üyeliğini yaptığı yılbaşı özel programı tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.
Muhteşem konukların sahnede, izleyenlerin ise ekran başında 2025’e geri sayım yaptığı gecede eğlence doruklara çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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