Şakir Paşa'nın Torununun Davayla İlgili Yorumundan Feyza Civelek'in Tavırlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa'nın Torununun Davayla İlgili Yorumundan Feyza Civelek'in Tavırlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. O Ses Türkiye yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye'nin ne kadar özlendiği de kısa sürede ortaya çıktı. Jüriye katılan Melike Şahin izleyiciyi coştururken, Hadise ise son zamanlarda sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Dün akşam yayınlanan bölümde bir yarışmacıyla birlikte Alicia Keys'in Fallin şarkısını söyleyen Hadise, sosyal medyadan beğeni topladı.
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2. Senaryo yazımında sıkça yapılan bazı hatalar, dizileri adeta izlenemez hale bile getirebiliyor. Kimi hatalar da seyircinin fark etmeden kabul ettiği eksiklikler olarak kalabiliyor. Bizler de sizler için, senaryo yazımında yapılan en yaygın 10 hatayı anlatacağız ve bunların görüldüğü unutulmaz dizilerden ilgili örnekler vereceğiz.
3. Atv ekranlarının en popüler yapımlarından Kuruluş Osman dizisinde iki aşığa hayat veren Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çiftinin set aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu ikili, bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'un kızlarına ne isim vereceği belli oldu.
4. “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in iyi olmadığını düşünüp geçtiği isimler ise X platformunda tepkilerin odağı haline geldi!
5. Bir X kullanıcısı bu kez de pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği Muhteşem Yüzyıl kamera arkası fotoğraflarını paylaştı. Dizinin izleyicileri o günlere dönerken paylaşılan kareler büyük beğeni topladı. Hadi gelin, bizi geçmişe götürecek o fotoğrafları birlikte görelim...
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6. Başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın yer aldığı yeni dizi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D'nin heyecanla beklenen yapımı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. En merak edilen konu ise Piyasa'nın reyting sonuçları oldu. Yeni dizi sezona iddialı şekilde başlasa da Gönül Dağı'nı tahtından edemedi.
7. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikayesini anlatan yapıma dava açmıştı. Mahkeme kararıyla yayınları durdurulan Şakir Paşa Ailesi'nin oyuncularından Helin Kandemir ilk kez açıklama yaptı.
8. Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mehmet'in elendiği Survivor'da Acun Ilıcalı büyük bir haber paylaştı. Ilıcalı, eski sezonlardan iki kadın yarışmacının yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Peki, Survivor'a yedeklerden hangi yarışmacılar geldi?
9. RTÜK cezaları kimi zaman yerinde bulunan bu müdahale ve cezaların kimi zamansa 'fazla' bulunduğu düşünülüyor.ChatGPT'ye göre RTÜK'ün cezaları doğru ve yerinde mi?
10. NOW TV için RTÜK'ün verdiği sürenin sonuna geliniyor. Sürenin sonuna kadar ismini değiştirmezse NOW TV tamamen kapatılabilir!
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11. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, geçtiğimiz hafta önce RTÜK'ten sonra Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı mahkemeden gelen kararla yayın durdurmak zorunda kalmıştı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan ve tüm bölümleri hem YouTube'dan hem kanaldan hem de Disney Plus'tan silinen diziye neler olacağı yarın Medyapım'ın itirazından sonra netleşecek.
12. Kurtlar Vadisi'nde Aslan Bey karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda "Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 değil, 55 bölümü iyiydi." dedi.
13. Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Füreya Koral'ın Influencer torunu Serra Şenol Boyvat, kuzenlerinin diziye açtığı yayın durdurma davasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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