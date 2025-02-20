Bala Hatun Öldü Sanılınca Gözyaşlarının Sel Olduğu Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
Bala Hatun Öldü Sanılınca Gözyaşlarının Sel Olduğu Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde adeta duygu seli vardı. Öldü mü, ölmedi mi diye merak edilen Bala Hatun, Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Fatma Hatun ve Alaeddin Bey'in annelerini kaybettiklerini düşündükten sonraki isyanları ise yürek dağladı. Oyunculukların devleştiği bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde yoğun bir duygu seli vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bala Hatun, esir tutulurken Sofia'dan, kızı Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Bu sevinç herkese yeter!
Ancak bölüme asıl damgasını vuran, Begüm Hatun'un çıkardığı yangında öldü sanılan Bala Hatun'un ardından Fatma Hatun ve Alaeddin Bey'in döktüğü gözyaşları oldu.
Sahnede gözyaşlarımızı tutmak neredeyse imkansızdı...
İzleyiciden tam not alan bölüme yorum yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz bölümü nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın