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Bala Hatun Öldü Sanılınca Gözyaşlarının Sel Olduğu Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!

Bala Hatun Öldü Sanılınca Gözyaşlarının Sel Olduğu Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 11:21

Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde adeta duygu seli vardı. Öldü mü, ölmedi mi diye merak edilen Bala Hatun, Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Fatma Hatun ve Alaeddin Bey'in annelerini kaybettiklerini düşündükten sonraki isyanları ise yürek dağladı. Oyunculukların devleştiği bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

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Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde yoğun bir duygu seli vardı.

Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde yoğun bir duygu seli vardı.

Sevineceğimiz gelişmeler olsa bile neye üzüleceğimizi şaşırdığımız bölümde oyunculuklar adeta devleşti.

Bala Hatun, esir tutulurken Sofia'dan, kızı Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Bu sevinç herkese yeter!

Bala Hatun, esir tutulurken Sofia'dan, kızı Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Bu sevinç herkese yeter!

Sofia ve Bala Hatun'u gizlice dinleyen Halime de gerçekleri öğrenmiş oldu.

Ancak bölüme asıl damgasını vuran, Begüm Hatun'un çıkardığı yangında öldü sanılan Bala Hatun'un ardından Fatma Hatun ve Alaeddin Bey'in döktüğü gözyaşları oldu.

Sahnede gözyaşlarımızı tutmak neredeyse imkansızdı...

Sahnede gözyaşlarımızı tutmak neredeyse imkansızdı...

İzleyiciden tam not alan bölüme yorum yağdı!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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