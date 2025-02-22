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Güçlü Rakipler Geldi! Survivor'a Yedeklerden İki Kadın Yarışmacı Dahil Oldu

Güçlü Rakipler Geldi! Survivor'a Yedeklerden İki Kadın Yarışmacı Dahil Oldu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.02.2025 - 00:43

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mehmet'in elendiği Survivor'da Acun Ilıcalı büyük bir haber paylaştı. Ilıcalı, eski sezonlardan iki kadın yarışmacının yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Peki, Survivor'a yedeklerden hangi yarışmacılar geldi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, fırtınalar estirmeye devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Her hafta zevkle izlediğimiz yarışmaya son olarak yedeklerden erkek yarışmacılar gelirken kadın yarışmacılardan birilerinin gelip gelmeyeceği merak yaratıyordu.

Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında büyük bombayı patlattı!

Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında büyük bombayı patlattı!

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmaya yedeklerden iki kadın yarışmacının dahil olduğunu açıkladı.

Survivor 2025'e dahil olan isimler ise Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç oldu.

Survivor 2025'e dahil olan isimler ise Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç oldu.

Aycan Yanaç, henüz birkaç gün önce sona eren Exatlon Germany'de yarışmış ve ikinci olmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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