Güçlü Rakipler Geldi! Survivor'a Yedeklerden İki Kadın Yarışmacı Dahil Oldu
Güçlü Rakipler Geldi! Survivor'a Yedeklerden İki Kadın Yarışmacı Dahil Oldu
Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mehmet'in elendiği Survivor'da Acun Ilıcalı büyük bir haber paylaştı. Ilıcalı, eski sezonlardan iki kadın yarışmacının yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Peki, Survivor'a yedeklerden hangi yarışmacılar geldi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında büyük bombayı patlattı!
Survivor 2025'e dahil olan isimler ise Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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