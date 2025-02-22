Şakir Paşa Ailesi'ne Ait Videolar YouTube Kanalından Kaldırıldı
Şakir Paşa Ailesi'ne Ait Videolar YouTube Kanalından Kaldırıldı
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi hakkında şaşırtan bir karar alınmıştı. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonucu mahkeme, dizi için yayın durdurma kararı almıştı. Söz konusu karar sonrası Medyapım itiraz etmeye hazırlanırken beklenmedik bir şey oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin YouTube kanalındaki videoların hepsi kaldırıldı.
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NOW'ın dev prodüksiyonlu dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmüyor.
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Yayınlandığı günden itibaren çeşitli talihsizlikler yaşayan dizi, sette çıkan yangın, torunlarla yaşanılan mahkeme süreci ve RTÜK cezalarıyla uğraşıyor.
Mahkeme, Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı almış ve dava açan torunlar söz konusu gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu.
Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalına giren seyirciler, kanalda yer alan tüm videoların kaldırıldığını gördü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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