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Şakir Paşa Ailesi'ne Ait Videolar YouTube Kanalından Kaldırıldı

Şakir Paşa Ailesi'ne Ait Videolar YouTube Kanalından Kaldırıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.02.2025 - 00:07

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi hakkında şaşırtan bir karar alınmıştı. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonucu mahkeme, dizi için yayın durdurma kararı almıştı. Söz konusu karar sonrası Medyapım itiraz etmeye hazırlanırken beklenmedik bir şey oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin YouTube kanalındaki videoların hepsi kaldırıldı.

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NOW'ın dev prodüksiyonlu dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmüyor.

NOW'ın dev prodüksiyonlu dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmüyor.

Dizi için harcanan emekler, enfes çekim mekanları, oyuncuların müthiş performansı bir yana Şakir Paşa Ailesi, Cevat Şakir'in torunlarının açtığı davayla daha sık gündeme oturur oldu.

Yayınlandığı günden itibaren çeşitli talihsizlikler yaşayan dizi, sette çıkan yangın, torunlarla yaşanılan mahkeme süreci ve RTÜK cezalarıyla uğraşıyor.

Yayınlandığı günden itibaren çeşitli talihsizlikler yaşayan dizi, sette çıkan yangın, torunlarla yaşanılan mahkeme süreci ve RTÜK cezalarıyla uğraşıyor.

Geçtiğimiz günlerde RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, asıl şoku ailenin açmış olduğu mahkemenin aldığı kararla yaşadı.

Mahkeme, Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı almış ve dava açan torunlar söz konusu gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu.

Mahkeme, Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı almış ve dava açan torunlar söz konusu gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Medyapım söz konusu karar sonrası karşı atağa geçerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalına giren seyirciler, kanalda yer alan tüm videoların kaldırıldığını gördü.

Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalına giren seyirciler, kanalda yer alan tüm videoların kaldırıldığını gördü.

Söz konusu gelişme herkesi şaşırtırken yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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