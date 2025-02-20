onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kısmetse Olur'un Fenomen Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!

Kısmetse Olur'un Fenomen Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 12:46

Kısmetse Olur ile tanıdığımız Aybüke Çangal, Tolga ile yaşadığı aşkla programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Yarışma sonrasında TikTok fenomeni olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke, güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı, bu kez de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Aybüke'nin dillere destan gamzelerinin de estetik olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısmetse Olur'un popüler yarışmacısı Aybüke'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Kısmetse Olur'un popüler yarışmacısı Aybüke'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Yarışmada Tolga ile yaşadığı aşkla gündem olan Aybüke, yarışma sonrasında da popülerliğini korumuştu. Hatta tam olarak bir TikTok fenomenine dönüşmüştü.

Yarışmanın en çok yakışan çifti olarak görülen Aybüke ve Tolga aşkı yarışmadan sonra bir süre daha devam etmişti.

Yarışmanın en çok yakışan çifti olarak görülen Aybüke ve Tolga aşkı yarışmadan sonra bir süre daha devam etmişti.

Takipçilerinin bir hayli artması ve birbirlerine çok yakıştıklarının sıkça dile getirilmesi, bu aşkın 'reklam' olduğu iddialarını da sıkça dile getiriyordu. Çift, 2023 yılının Mart ayında ayrıldıklarını dile getirdi.

Yarışma ve ilişki sonrası bir fenomen olan Aybüke, TikTok fenomeni olarak hayatına devam etti.

Yarışma ve ilişki sonrası bir fenomen olan Aybüke, TikTok fenomeni olarak hayatına devam etti.

Instagram'da da 835 bin takipçisi bulunan Aybüke, bir içerik üreticisi olmasının ardından da daha çok gündem olmaya başladı. Ancak onu bu kez gündeme getiren paylaşımları değil, estetiksiz halinin ortaya çıkması oldu.

Adeta başka biri gibi görünen Aybüke'yle ilgili dikkat çeken bir detay vardı.

Adeta başka biri gibi görünen Aybüke'yle ilgili dikkat çeken bir detay vardı.

Aybüke'nin güzelliğine güzellik katan gamzeleri de meğer estetikmiş! Sonradan yaptırdığı ortaya çıkan gamzelerinin kendisine ne kadar yakıştığını bilsek de doğal olmadığını düşünmemiştik açıkçası.

Estetiksiz haliyle de bir hayli güzel olan Aybüke'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Estetiksiz haliyle de bir hayli güzel olan Aybüke'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Göz çevresi, burnu, çenesi ve yanaklarındaki işlemler epey dikkat çekiyor. Onun yüz hatlarını değiştiren asıl işlemlerin göz çevresi ve yanaklarında olduğunu söylemek mümkün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın