Kısmetse Olur'un Fenomen Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!

Kısmetse Olur ile tanıdığımız Aybüke Çangal, Tolga ile yaşadığı aşkla programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Yarışma sonrasında TikTok fenomeni olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke, güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı, bu kez de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Aybüke'nin dillere destan gamzelerinin de estetik olduğu ortaya çıktı.