Kısmetse Olur'un Fenomen Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!
Kısmetse Olur'un Fenomen Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!
Kısmetse Olur ile tanıdığımız Aybüke Çangal, Tolga ile yaşadığı aşkla programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Yarışma sonrasında TikTok fenomeni olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke, güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı, bu kez de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Aybüke'nin dillere destan gamzelerinin de estetik olduğu ortaya çıktı.
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Kısmetse Olur'un popüler yarışmacısı Aybüke'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Yarışmanın en çok yakışan çifti olarak görülen Aybüke ve Tolga aşkı yarışmadan sonra bir süre daha devam etmişti.
Yarışma ve ilişki sonrası bir fenomen olan Aybüke, TikTok fenomeni olarak hayatına devam etti.
Adeta başka biri gibi görünen Aybüke'yle ilgili dikkat çeken bir detay vardı.
Estetiksiz haliyle de bir hayli güzel olan Aybüke'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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