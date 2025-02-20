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Müge Anlı "İlk Kez Bu Kadar Ahlaksızlık Görüyorum" Dedi: Mahir'in Annesi Tahammül Sınırlarını Zorladı!

Müge Anlı "İlk Kez Bu Kadar Ahlaksızlık Görüyorum" Dedi: Mahir'in Annesi Tahammül Sınırlarını Zorladı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 13:30

Müge Anlı'da son günlerde Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor. 2008'de ortadan kaybolan Mahir'den bir daha haber alınamamış, ancak annesi onu aramak yerine oldukça ilginç tepkiler vererek sürekli oğlunu suçlamıştı. 17 senedir ortada olmayan Mahir aranırken yayına bağlanan anneannesi cinayeti itiraf etmişti. Bugün yeniden yayına katılan annesi Müge Anlı'yı bir kez daha çileden çıkardı.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 2008 yılında ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'dan 17 senedir haber alınamıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2008 yılında ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'dan 17 senedir haber alınamıyor.

27 yaşında ortadan kaybolan genç adama ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Onu aramak için yayına başvuran kişilerin annesi ve kardeşi olması beklenirken, programa başvuran kişiler kuzeni ve halası olmuştu.

Mahir'in kaybolmasıyla ilgili yayın sırasında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı.

Mahir'in kaybolmasıyla ilgili yayın sırasında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı.

Yayına katılan hala ve kuzen, Mahir'in kaybıyla ilgili kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini dile getirdiler. Bunun sebebi, Umut'un o dönem Mahir'in eşi olan Çiğdem ile ilişkisinin olmasıydı. Yasak aşk iddiası da bir iddia olmaktan çıkmış, Mahir'in kaybının ardından Çiğdem ve Umut'un bir çocuğu olmuştu.

Şimdilerde Umut ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı da belirtilirken, anne Safiye'nin de onlarla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Şimdilerde Umut ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı da belirtilirken, anne Safiye'nin de onlarla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Yayına bağlanan anneannenin Mahir'le ilgili olarak 'Çiftlikte öldürülmedi.' demesi, kayıpla ilgili cinayet şüphesini güçlendirdi. Ancak, anne Safiye iddiaları reddederken oğlunu sık sık suçlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Dünkü yayında da Müge Anlı'yı bir hayli öfkelendiren Safiye, bugün de kayıp oğlu Mahir'i suçlayıp diğer oğlu Umut ve gelini Çiğdem'i korumasıyla tahammül sınırlarını zorladı.

Dünkü yayında da Müge Anlı'yı bir hayli öfkelendiren Safiye, bugün de kayıp oğlu Mahir'i suçlayıp diğer oğlu Umut ve gelini Çiğdem'i korumasıyla tahammül sınırlarını zorladı.

Safiye'nin tavırları ve sözleri karşısında sinirlerine hakim olmakta güçlük çeken Müge Anlı, önce anneyle ilgili 'İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum' dedi. Daha sonra da annenin sesinin tamamen kısılmasını isteyen Anlı, 'Siz nasıl annesiniz?' diyerek söylediklerini artık dinlemediklerini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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