Müge Anlı "İlk Kez Bu Kadar Ahlaksızlık Görüyorum" Dedi: Mahir'in Annesi Tahammül Sınırlarını Zorladı!
Müge Anlı "İlk Kez Bu Kadar Ahlaksızlık Görüyorum" Dedi: Mahir'in Annesi Tahammül Sınırlarını Zorladı!
Müge Anlı'da son günlerde Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor. 2008'de ortadan kaybolan Mahir'den bir daha haber alınamamış, ancak annesi onu aramak yerine oldukça ilginç tepkiler vererek sürekli oğlunu suçlamıştı. 17 senedir ortada olmayan Mahir aranırken yayına bağlanan anneannesi cinayeti itiraf etmişti. Bugün yeniden yayına katılan annesi Müge Anlı'yı bir kez daha çileden çıkardı.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 2008 yılında ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'dan 17 senedir haber alınamıyor.
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Mahir'in kaybolmasıyla ilgili yayın sırasında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı.
Şimdilerde Umut ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı da belirtilirken, anne Safiye'nin de onlarla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.
Dünkü yayında da Müge Anlı'yı bir hayli öfkelendiren Safiye, bugün de kayıp oğlu Mahir'i suçlayıp diğer oğlu Umut ve gelini Çiğdem'i korumasıyla tahammül sınırlarını zorladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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