Medya Özgürlüğünü Kısıtlıyor mu? Yapay Zeka RTÜK Cezaları Hakkında Ne Düşünüyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 20 Nisan 1994'ten bu yana Türk televizyonlarını denetliyor. Son dönemde ekranlarda yayınlanan program ve dizilere yönelik sıkı denetim başlatan RTÜK, geçtiğimiz çarşamba günü kanallara adeta ceza yağdırmıştı. Kimi zaman yerinde bulunan bu müdahale ve cezaların kimi zamansa 'fazla' bulunduğu düşünülüyor.

Biz de bu konuda yapay zekadan durumu değerlendirmesini istedik. Bakalım ChatGPT'ye göre RTÜK'ün cezaları doğru ve yerinde mi?