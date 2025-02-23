Medya Özgürlüğünü Kısıtlıyor mu? Yapay Zeka RTÜK Cezaları Hakkında Ne Düşünüyor?
Medya Özgürlüğünü Kısıtlıyor mu? Yapay Zeka RTÜK Cezaları Hakkında Ne Düşünüyor?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 20 Nisan 1994'ten bu yana Türk televizyonlarını denetliyor. Son dönemde ekranlarda yayınlanan program ve dizilere yönelik sıkı denetim başlatan RTÜK, geçtiğimiz çarşamba günü kanallara adeta ceza yağdırmıştı. Kimi zaman yerinde bulunan bu müdahale ve cezaların kimi zamansa 'fazla' bulunduğu düşünülüyor.
Biz de bu konuda yapay zekadan durumu değerlendirmesini istedik. Bakalım ChatGPT'ye göre RTÜK'ün cezaları doğru ve yerinde mi?
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 20 Nisan 1994'ten bu yana televizyon kanallarını denetlemeyi sürdürüyor.
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RTÜK'le ilgili bilinmeyen konulardan biri, müdahale hakkının yayından sonra olması!
RTÜK'le ilgili merak edilen konulardan biri de RTÜK üyelerinin nasıl seçildiği...
Bizler RTÜK'ü çoğunlukla uyguladığı yaptırımlarla duyuyoruz. Peki ama RTÜK yaptırım yetkilerini nasıl kullanıyor?
Ancak sanılanın aksine RTÜK, radyo ve televizyon kuruluşlarına doğrudan yaptırım uygulamıyor.
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Talebe uyulmaması ya da ihlalin tekrarı durumunda da programa 1 ile 12 kez yayın durdurma cezası veriliyor.
Özellikle son zamanlarda televizyon ekranlarında şiddeti özendirici, genel ahlaka aykırı yayın yapan program ve kanallara savaş açan RTÜK'ü sık sık duyar olduk.
Geçtiğimiz çarşamba günü de (19 Şubat) TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası veren RTÜK'ten peş peşe yaptırım kararları gelmişti.
RTÜK'ün yaptırımlarının ardından sosyal medya ikiye bölünmüş, kararları yerinde bulanlar kadar fazla müdahaleci görenler de olmuştu.
ChatGPT'ye RTÜK kararlarının doğru ve yerinde olup olmadığını sorduk. Bunun üzerine yapay zeka aşağıdaki cevapları verdi.
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"Örneğin, RTÜK'ün bazı yayınları cezalandırması, bazı programları durdurması veya içeriklere müdahale etmesi, eleştirmenler tarafından sansür olarak yorumlanabiliyor."
"RTÜK’ün kararlarının doğru veya yerinde olup olmadığı, kişisel ve toplumsal bakış açılarına göre değişebilir. Yine de, kararlarının hukuki çerçevede, şeffaf bir şekilde alınıp alınmadığı, ifade özgürlüğüne zarar verip vermediği gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır."
"RTÜK'ün aldığı kararlar, bazen medya özgürlüğünü kısıtlayıcı gibi algılanabiliyor, özellikle de kararlar şeffaf değilse ya da siyasi bir müdahale gibi hissediliyorsa."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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