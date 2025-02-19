RTÜK Ceza Oldu Yağdı: Genel Ahlaka Aykırı Bulduğu Şakir Paşa Ailesi'ne Yayın Durdurma ve Para Cezası Verildi!
RTÜK Ceza Oldu Yağdı: Genel Ahlaka Aykırı Bulduğu Şakir Paşa Ailesi'ne Yayın Durdurma ve Para Cezası Verildi!
Televizyon dünyası bugün RTÜK'ten gelen cezalarla gündemde. Sinan Ateş yaptırımı uyguladığı TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme' suçlamasıyla yüzde 3 para cezası veren RTÜK, bu kez de Şakir Paşa Ailesi ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programlarına ceza verdi.
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Bir süredir ekranlardaki şiddet görüntüleri ile genel ahlaka aykırı durumlara savaş açan RTÜK, bugün kanallara uyguladığı yaptırımlarla gündeme geldi.
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Önce dört kanala birden Sinan Ateş yaptırımı uygulayan RTÜK tarafından TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verildi.
RTÜK ayrıca NOW TV'ye Şakir Paşa Ailesi'nde manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uyguladı.
Star TV’ye “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak” programının, 6 farklı bölümünde bulunan; ailenin korunması ve genel ahlaka aykırı içerikler ile yayınlarda yer verilmesi yasak olan “eş arama sahneleri” nedeniyle, yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uygulandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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