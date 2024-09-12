Peynir Karşılığında Jigololuk Yapan Adamdan Kıvılcım'ın Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Peynir Karşılığında Jigololuk Yapan Adamdan Kıvılcım'ın Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Eylül Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay işleniyor. Eşinin kendisini para, peynir, asma yaprağı ve turşu karşılığında kadınlara sattığını açıklayan adam, evden kaçan eşini sevgilisiyle aramaya gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın detayları hayret ettirdi.
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2. MasterChef Türkiye'de Onur ve Kaan arasında ipler gerildi. Onur'un sözüne "Boş yapma" diye karşılık veren Kaan gerilimi artırınca ikili arasında tartışma çıktı.
3. Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimleri bir araya getiren Siyah Kalp ilk bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen dizinin birinci bölümü beğeni topladı.
4. Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ortaya çıkan gerçekler hepimizi derinden sarstı. Gözaltına alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından 9 kişi tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişti. Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran'ın kasten öldürmeye iştirak suçuyla tutuklanmaya sevk edilmesinin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Enes Güran'ın ifadesini açıkladı!
5. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun yüksek kaosuna hazır mısınız? Açıkçası biz biraz çekiniyoruz! Partner değişikliği, ölenler, doğanlar, ayrılanlar derken bizi yeni sezonda neler bekliyor bilemiyoruz. Kıvılcım'ın değişen partneri de bunun sebeplerinden biri. Ancak Ömerseverleri ayrı tutalım, bu çift şimdiden beğenildi!
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6. Son günlerde, Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin cinayetini gündeme getirerek dikkat çeken sunucu Didem Arslan Yılmaz, hakarete uğradığını açıkladı. Yasal haklarını kullanacağını söyleyen Arslan, Lale Özan Arslan'ın yayınında Barbaros Şansal ile hakkında hakaret içerecek şekilde konuştuğunu söyleyerek hesap sordu.
7. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özlem Gürses konuyla alakalı YouTube hesabından sık sık yayın açarken, son yayınında Narin'in köyünde kara para aklanabileceği iddialarını gündeme getirdi.
8. MasterChef'te yapılan kural ihlali herkesi dumur etti. Dün akşamki bölümde mavi takımdan Nigar, çöpe koyduğu yemeği arkadaşlarına tattırdı ve şeflerin önüne koydu.
9. NOW TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin resmi X hesabı askıya alındı. Diziyi izleyenler ilk bölümdeki çocuğa şiddet sahnesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.
10. Aylardır merakla beklediğimiz Kızılcık Şerbeti'ne sonunda kavuşuyoruz! Kaostan kaosa sürüklendiğimiz ikinci sezon finalinde neler yaşanmıştı, gelin birlikte bakalım!
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11. Kızılcık Şerbeti'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Hikayenin değişimi izleyenleri şok etti: Doğa evleniyor! Görkem hamile!
12. Emret Komutanım'da Naci Tosun'u canlandıran Mehmet Kurt, Tekiner ile Podcast Show'da dizinin çekimleri sırasında yönetmen Kartal Tibet ile başından geçen komik bir olayı anlatarak hepimizi güldürdü. Gelin oyuncunun o anısına hep birlikte kulak verelim.
13. Narin Güran olayı tüm Türkiye'yi sarsarken olayı başından beri takip eden Didem Arslan, yayın yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kaynak belirtmediği için Gülben Ergen'den tepki alan Arslan, programda Ergen'e hukuksal yanıt verdi.
14. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Cemal karakteriyle yer almaya hazırlanan Fırat Çelik, 2. Sayfa kameralarına dizinin yeni sezonu hakkında konuştu.
15. Müge Anlı bugünkü yayınında 25 Nisan’da Mardin Midyat’tan kaybolan 36 yaşındaki iki çocuk babası Tekstilci İsmail Demir'in cenazesinin bulunduğunu açıkladı.
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16. Müge Anlı'ya karısını aramak için sevgilisi ile birlikte gelen ve kadınlarla para karşılığı birliktelik yaşadığını itiraf eden Abdülhalim, dün yayın sonrası sevgilisini kaybetti. Müge Anlı'ya sevgilimi bul, diye yalvardı.
17. Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek oyunculuk performansıyla sık sık gündem olurken dizinin senaristinin annesi olması nedeniyle torpilli olduğuna dair eleştirilere maruz kalmıştı. Civelek, kendisine torpilli diyen kişiye sert yanıt verdi.
18. 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinin ardından soruşturma devam ederken köydeki yakınları Sözcü TV'ye konuştu. Şüphelerin odağındaki isim amca Salim Güran için "Bizim liderimizdi" diyen aile yakınları, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'e sürekli para verdiğini de eklediler.
19. 13 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Yalı Çapkını 3. fragmanı yayınladı. Fragmanda karakterlerden birinin hamile olması izleyiciyi şoke etti. Peki kim kimden hamile kaldı?
20. MasterChef'in esprili yarışmacısı Kaan her bölüm yaptığı şakalarla izleyicileri güldürürken son dönemde şakaları daha çok diğer yarışmacılarla dalga geçmeye vardığı için sosyal medyada yoğun tepki topladı.
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21. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberini henüz atlamamışken Tekirdağ'da darp izleri ile birlikte hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığını öğrendik. Haber Global spikeri Sümeyye Yılancı, kötü habere ekranlarda isyan etti.
22. Çoğumuzun çocukluluğunun dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci yıllar sonra evlendiği haberiyle gündeme geldi. Demirci'nin evlenmesiyle Selena fanları fena goygoy çevirdi.
23. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide anne-oğulu oynayan Gonca Vuslateri ile Alperen Duymaz’ın arasındaki yaş farkı gündem oldu.
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