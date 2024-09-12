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MasterChef'te Kaan ve Onur Birbirine Girdi: "Haddini Bil, Terbiyesizlik Yapma!"

MasterChef'te Kaan ve Onur Birbirine Girdi: "Haddini Bil, Terbiyesizlik Yapma!"

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 01:07

MasterChef Türkiye'de Onur ve Kaan arasında ipler gerildi. Onur'un sözüne 'Boş yapma' diye karşılık veren Kaan gerilimi artırınca ikili arasında tartışma çıktı.

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Hem bol eğlenceli hem de fazlasıyla yorucu ve heyecanlı geçen MasterChef 2024'te bu kez ortalık karıştı.

Hem bol eğlenceli hem de fazlasıyla yorucu ve heyecanlı geçen MasterChef 2024'te bu kez ortalık karıştı.

Yeni bölüm fragmanı verilen MasterChef'te Onur ve Kaan arasında ipler iyice gerildi.

Yeni bölüm fragmanı verilen MasterChef'te Onur ve Kaan arasında ipler iyice gerildi.

Kerem'e "peynir sos" diye seslenen Onur'a, Kaan'ın "Oradan boş boş konuşma" diye cevap vermesi fitili ateşleyen cümle oldu.

Kerem'e "peynir sos" diye seslenen Onur'a, Kaan'ın "Oradan boş boş konuşma" diye cevap vermesi fitili ateşleyen cümle oldu.

Bunun üstüne Onur'un "Haddini bil, senin karşında çocuk mu var?" demesi üzerine Kaan ve Nevzat iyice gerildi.

Bunun üstüne Onur'un "Haddini bil, senin karşında çocuk mu var?" demesi üzerine Kaan ve Nevzat iyice gerildi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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