NOW TV'nin İsminin Değişmesinden TV100'deki Canlı Yayın Kazasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
NOW TV'nin İsminin Değişmesinden TV100'deki Canlı Yayın Kazasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki sert eleştirileri ve kendine has üslubuyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Kristal Marmara Ödülleri gecesine oğlu Utkan Yalçınkaya ile katılan ünlü şef, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Baba-oğulun benzerliği ise görenleri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye 2025 pek yakında başlayacak. İzleyenlerin en çok merak ettiği ise jüri üyeleriydi. Melike Şahin bu yıl O Ses Türkiye koltuğunda oturacağını duyurdu. Ardından ilk açıklama geldi. Yaşadığı şoku bu sözlerle anlattı.
2015 yılında Star TV ekranlarında Asuman Krause'nin sunumuyla ekranlara gelen Big Brother Türkiye, bir döneme damgasını vurmuştu. Sezonun eskimeyen yarışması Survivor'da Almeda'nın yaşadıklarına, eski Big Brother yarışmacısı Gökçen Yurt'tan destek geldi. Yarışmada kendisinin de psikolojik şiddete uğradığını ve bir benzerinin Almeda'ya yapıldığını söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 35 yıllık hasret son buldu. 13 yaşında istismar edilen Hassi, hamile kaldığı kaldığı oğlunun zorla elinden alındığını anlatmıştı. Müge Anlı, 35 yıldır ayrı kalan anne ve oğlu buluşturdu. Türkiye o anlara ağladı. Stüdyoda yaşananlar hepimizin yüreğini dağladı.
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenen final tarihi belli oldu. Dizi yakında ekrana veda edecek. Peki, Sandık Kokusu final bölümü ne zaman? İşte cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol'da aranan Fatih Aydın aylarca devam eden yayınlara rağmen bulunamamıştı. Annesi Rabia oklar kendisini göstermeye başlayınca yayından ayrılmıştı. Esra Erol, anne Rabia'nın günler sonra çıkıp oğluyla görüştüğünü söylediğini açıkladı. Rabia'nın o açıklamaları herkesi dumur etti.
Survivor'da 2 kez şampiyon olarak Ogeday Girişken'le bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu olan Turabi, şarkı çıkardığını ve "Popstar" olacağını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, Sözcü TV, Now Tv, Tele 1, Flash Haber, TV8 ve dijital platform Netflix’e cezalar yağdı. Halk TV’ye gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaynın yayınlanması nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1, Now TV ve Sözcü TV’ye Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili yayınlarından dolayı üst sınırdan para cezası uygulandı. Öte yandan Sözcü TV’ye verilen bir başka ceza ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik yayında sarfedilen sözler gerekçe gösterilerek verildi.
Kanal D'nin uzun sezonlardır yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak bölümüyle büyük merak yarattı. Bu defa yasa dışı bahis konusu işlemeye hazırlanan iddialı dizinin yeni bölüm konusunu sizler için anlattık.
X'te yerli diziler hakkında sık sık yeni akımlar oluşurken son akım "Karakter ve kıymetlisi" oldu. Yerli dizi karakterlerinin en kıymetlilerini yazan goygoycu kullanıcıların aşırı haklı tespitlerini sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan gençler hakkında bir paylaşımda bulundu. Özellikle son haftalarda evden kaçan Tuğba'nın yaşadıkları hepimizi dumur ederken Çağlayan, söz konusu olaylara resmen isyan etti.
TV100'de yayınlanan Hande Aydemir ile Haberin İçinden programında canlı yayın kazası yaşandı. Sunucu Hande Aydemir'in sandalyesi canlı yayında kırıldı. Yere düşen Aydemir'in yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.
RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı değerlendirdi. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, NOW'a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.
30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden ve yeminlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle bitiren teğmenler hakkında karar açıklandı. Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Oy çokluğu ile verilen karar sonrasında Ece Üner, canlı yayında sert sözler sarf etti.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci, bu defa kocasının komşularını dinlemesinden şikayetçi olan bir takipçisinin derdine ortak oldu. Ezmeci, takipçisinin derdi için videolu bir yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı diziler var ki üstünden yıllar geçse de unutulmaz olmaya devam ediyor. Defalarca izliyoruz, bazen ezberliyoruz ama asla bıkmıyoruz. Yıllara meydan okuyan diziler ilginin hiç kaybolmamasıyla popülerliğini korumaya devam ediyor. Bakalım IMDb'ye göre en popüler 20 yerli dizi hangileriymiş?
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından Sözcü TV'de yayınlanan Başkent Kulisleri programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın