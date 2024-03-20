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Narkoz Etkisi Altındayken Kocası Tarafından Troll'lenen Kadın Doğum Yaptığına İnandı

Narkoz Etkisi Altındayken Kocası Tarafından Troll'lenen Kadın Doğum Yaptığına İnandı

Tiktok Ameliyat
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 10:57

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'@av.ilaydabasak' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, burun estetiği ameliyatından sonra narkoz etkisi altındayken kocası tarafından troll'lendi.

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Ameliyattan çıktıktan sonra 'Kocam nerede?' diyen İlayda, kocası tarafından troll'lenirken 'Bebeğimiz oldu aşkım' sözlerine karşılık 'Ne ara doğurdum ya ben' diyor.

Ameliyattan çıktıktan sonra 'Kocam nerede?' diyen İlayda, kocası tarafından troll'lenirken 'Bebeğimiz oldu aşkım' sözlerine karşılık 'Ne ara doğurdum ya ben' diyor.

Kocası tarafından doğum yaptığına inandırılmaya çalışılan kadın, çocuğunun gözlerinin renginin yeşil olduğunu öğrenince de 'Benim değil o' dedi.

Kocası tarafından doğum yaptığına inandırılmaya çalışılan kadın, çocuğunun gözlerinin renginin yeşil olduğunu öğrenince de 'Benim değil o' dedi.

İşte viral olan o anlar: 👇

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