article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura 29 Ekim'i Türkçe Konuşarak Kutladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura 29 Ekim'i Türkçe Konuşarak Kutladı

Japonya 29 ekim
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 20:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kısa bir videoyla kutladı. Videoda, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, elindeki Türk bayraklarını sallayarak '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' dedi. 

Üstelik bu zor cümleyi Türkçe kurdu!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Japonya Büyükelçisi'nin 29 Ekim kutlaması:

Yorumlar Teşekkür Mesajlarıyla Doldu

Yorumlar Teşekkür Mesajlarıyla Doldu

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yorumlar arasında Japonca yazılmış teşekkür mesajları da yer aldı. 'Japonları çok seviyorum' diyenler, büyükelçinin ne kadar düşünceli olduğunu söyleyenler de vardı.

Üstelik, Büyükelçiliğin Türkiye'ye yönelik jestleri yeni değil. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, birkaç gün önce Macaristan'ın milli gün resepsiyonunda İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak gündeme gelmişti. 

Tamura, göreve geldiği tarih olan 2025 Ekim'de bir mesaj yayınlamış, Türkiye ve Japonya'nın ortak tarihinden söz ederek, mesajını şu sözlerle sonlandırmıştı: 

'Japonya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak, Japonya için tarihsel bir öneme sahip, Türkiye ile mevcut dostluğumuzu daha da güçlendirmek için elimden geleni yapacağım. Bunun için sizlerin de desteğini önemle rica ediyorum...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
9
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın