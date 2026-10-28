Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura 29 Ekim'i Türkçe Konuşarak Kutladı

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yorumlar arasında Japonca yazılmış teşekkür mesajları da yer aldı. 'Japonları çok seviyorum' diyenler, büyükelçinin ne kadar düşünceli olduğunu söyleyenler de vardı.

Üstelik, Büyükelçiliğin Türkiye'ye yönelik jestleri yeni değil. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, birkaç gün önce Macaristan'ın milli gün resepsiyonunda İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak gündeme gelmişti.

Tamura, göreve geldiği tarih olan 2025 Ekim'de bir mesaj yayınlamış, Türkiye ve Japonya'nın ortak tarihinden söz ederek, mesajını şu sözlerle sonlandırmıştı: