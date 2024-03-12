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'Murat Kurum Seçilirse Dolar, Euro Düşer' Diyen Genç 'Nasıl Düşecek?' Sorusuna 'Erdoğan'la Konuşur Düşer' Dedi

'Murat Kurum Seçilirse Dolar, Euro Düşer' Diyen Genç 'Nasıl Düşecek?' Sorusuna 'Erdoğan'la Konuşur Düşer' Dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 10:31

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'Haber Gazete' isimli YouTube kanalının İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlara 'Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?' diye soruldu.

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O soruya cevap veren vatandaşlardan birisi ise 'Murat Kurum' dedi. Nedeni olarak ise, 'Kurum belediye başkanı olursa belki dolar, euro düşer' dedi.

O soruya cevap veren vatandaşlardan birisi ise 'Murat Kurum' dedi. Nedeni olarak ise, 'Kurum belediye başkanı olursa belki dolar, euro düşer' dedi.

O genç, muhabirin 'Murat Kurum nasıl düzeltsin?' sorusuna ise 'Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma falan yaparsa belki öyle düzelme olabilir' dei.

O genç, muhabirin 'Murat Kurum nasıl düzeltsin?' sorusuna ise 'Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma falan yaparsa belki öyle düzelme olabilir' dei.

İşte o anlar: 👇

'Haber Gazete' isimli YouTube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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