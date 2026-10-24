Bir Kadın Saçını Düzleştirirken Çıkan Dumanlar Yüzünden Bir Anda Kaosun Ortasında Kaldığı Anları Paylaştı

Saç düzleştirici gibi sıcak aletler, özellikle ısı koruyucu spreyle birlikte kullanıldığında ortama buhar ve hafif duman yayabiliyor. Kapalı alanlarda duman dedektörleri de havadaki bu tür buhar ve partiküllere tepki verebildiği için, en sıradan bakım rutinleri bile özelikle duman dedektörlerinin sistemli çalıştığı ülkelerde, zaman zaman hiç beklemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor.

'noella_kalakala' isimli kullanıcı, saçını düzleştirdiği sırada odaya ciddi bir duman yayıldı. Duman dedektörlerini hesap etmeyen kadın bir anda binasına gelen itfaiyeciler karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.