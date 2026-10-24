article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Saçını Düzleştirirken Çıkan Dumanlar Yüzünden Bir Anda Kaosun Ortasında Kaldığı Anları Paylaştı

Bir Kadın Saçını Düzleştirirken Çıkan Dumanlar Yüzünden Bir Anda Kaosun Ortasında Kaldığı Anları Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
24.10.2026 - 18:55

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Saç düzleştirici gibi sıcak aletler, özellikle ısı koruyucu spreyle birlikte kullanıldığında ortama buhar ve hafif duman yayabiliyor. Kapalı alanlarda duman dedektörleri de havadaki bu tür buhar ve partiküllere tepki verebildiği için, en sıradan bakım rutinleri bile özelikle duman dedektörlerinin sistemli çalıştığı ülkelerde, zaman zaman hiç beklemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor.

'noella_kalakala' isimli kullanıcı, saçını düzleştirdiği sırada odaya ciddi bir duman yayıldı. Duman dedektörlerini hesap etmeyen kadın bir anda binasına gelen itfaiyeciler karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın