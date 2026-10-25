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Mutfak Parasıyla Aldığı 1 Kilo Kıyma ve 5 Kilo Unla Başladı: Bugün 40'tan Fazla Kadına İş Veriyor

Mutfak Parasıyla Aldığı 1 Kilo Kıyma ve 5 Kilo Unla Başladı: Bugün 40'tan Fazla Kadına İş Veriyor

Ankara Girişimci kadınlar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:45
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hülya Elma'nın hikayesi, mutfak masrafına ayırdığı parayla başladı. Dolandırılıp ailesinin birikimini kaybettikten sonra 1 kilo kıyma ve 5 kilo un alan Elma, annesiyle birlikte evde mantı açmaya koyuldu. Bugün kurduğu işletmede 40'ı aşkın kadınla çalışıyor, ürünlerini Almanya'dan Fransa'ya kadar gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dolandırıldıktan sonra mutfak parasıyla sıfırdan başladı

Dolandırıldıktan sonra mutfak parasıyla sıfırdan başladı

Hülya Elma, 33 yıl önce gelin olarak geldiği Çubuk'ta uzun yıllar 4 çocuğunu büyütmeye odaklandı. Çocuklar büyüyünce iş hayatına atılmaya karar verdi ve bir süre uzun ömürlü saklama kapları sattı. Ancak bu dönemde dolandırıldı ve ailenin yıllardır biriktirdiği parayı kaybetti.

Maddi sıkıntılar içinde pes etmek yerine elindeki son imkanı değerlendirdi. Mutfak masrafı için ayırdığı parayla 1 kilo kıyma ve 5 kilo un aldı, annesiyle birlikte evde mantı açtı. Sattığı mantıdan gelen parayla yeniden malzeme alan Elma, birkaç ay içinde üretimini katladı.

Mantının ardından börek, baklava ve kurabiye de tezgaha eklendi

Mantının ardından börek, baklava ve kurabiye de tezgaha eklendi

Bir süre sonra ev mutfağı gelen siparişlere yetmez oldu. Ailesinin desteğiyle çalışma alanını genişleten Elma, önce hamur yoğurma, ardından hamur açma makinesi aldı. Mantıları Ankara'daki çeşitli işletmelere gitmeye başlayınca da kendi iş yerini açtı.

Mantıyla başlayan liste zamanla uzadı; yaprak sarma, kurabiye, börek, baklava ve farklı yöresel yemekler de üretime eklendi. Elma, az malzemeyle başladığı işi büyütürken kazancını her seferinde yeniden ekipmana ve iş yerine yatırdığını anlatıyor.

Çubuk'un düğün yemeği homaça gurbetteki sofralara kadar ulaşıyor

Çubuk'un düğün yemeği homaça gurbetteki sofralara kadar ulaşıyor

Elma'nın mutfağında en çok ilgi gören lezzetlerden biri, Çubuk'ta düğün ve davet sofralarının vazgeçilmezi olan homaça. Müşterilerden gelen talep üzerine bu yemeği de yapmaya başlayan Elma, özellikle Ankara dışından gelenlerin homaçaya büyük merak duyduğunu söylüyor. Dana eti ve tuzla hazırlanan yemekte etler önce tereyağında kızartılıyor, ardından geleneksel olarak odun ateşinde 7-8 saat pişiriliyor.

Homaçaya ilgi arttıkça belediyeyle birlikte yemeğin coğrafi işaret tescili alındığını anlatan Elma, Çubuk usulü tandır gibi eski tarifleri de yaşatmaya çalışıyor. Siparişler artık yalnızca Ankara'dan gelmiyor: 'Özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Türk aileler, çocukluklarında tattıkları yöresel lezzetlere ilgi gösteriyor' diyen Elma, başta Almanya ve Fransa olmak üzere yurt dışına erişte ve tarhana gönderiyor.

Bugün işletmesinde 40'ı aşkın kadınla birlikte çalışan Elma'ya üretimde annesi ve kayınvalidesi de destek oluyor. Kendi hikayesinin üretmek isteyen kadınlara örnek olmasını isteyen Elma'nın hedefi, Çubuk'un yöresel lezzetlerini gelecek nesillere taşımak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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