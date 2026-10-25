Mutfak Parasıyla Aldığı 1 Kilo Kıyma ve 5 Kilo Unla Başladı: Bugün 40'tan Fazla Kadına İş Veriyor

Hülya Elma, 33 yıl önce gelin olarak geldiği Çubuk'ta uzun yıllar 4 çocuğunu büyütmeye odaklandı. Çocuklar büyüyünce iş hayatına atılmaya karar verdi ve bir süre uzun ömürlü saklama kapları sattı. Ancak bu dönemde dolandırıldı ve ailenin yıllardır biriktirdiği parayı kaybetti.

Maddi sıkıntılar içinde pes etmek yerine elindeki son imkanı değerlendirdi. Mutfak masrafı için ayırdığı parayla 1 kilo kıyma ve 5 kilo un aldı, annesiyle birlikte evde mantı açtı. Sattığı mantıdan gelen parayla yeniden malzeme alan Elma, birkaç ay içinde üretimini katladı.