Mutfak Parasıyla Aldığı 1 Kilo Kıyma ve 5 Kilo Unla Başladı: Bugün 40'tan Fazla Kadına İş Veriyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hülya Elma'nın hikayesi, mutfak masrafına ayırdığı parayla başladı. Dolandırılıp ailesinin birikimini kaybettikten sonra 1 kilo kıyma ve 5 kilo un alan Elma, annesiyle birlikte evde mantı açmaya koyuldu. Bugün kurduğu işletmede 40'ı aşkın kadınla çalışıyor, ürünlerini Almanya'dan Fransa'ya kadar gönderiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dolandırıldıktan sonra mutfak parasıyla sıfırdan başladı
Mantının ardından börek, baklava ve kurabiye de tezgaha eklendi
Çubuk'un düğün yemeği homaça gurbetteki sofralara kadar ulaşıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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