KOSGEB'den Girişimcilere 2,5 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 12-31 Ekim'de, Faizsiz Ama Geri Ödemeli
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KOSGEB, yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2026 yılı 3. dönem başvurularını 12-31 Ekim tarihleri arasında alıyor. Destek, genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını girişimcilerde 2,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal medyada 'geri ödemesiz' diye yayılan destek aslında geri ödemeli, ancak faiz ve komisyon alınmıyor.
[Kaynak: KOSGEB]
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Program üçe ayrıldı: İş Kurma, İş Geliştirme ve Faiz/Kâr Payı Desteği.
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İş Geliştirme Desteği'nde üst limit 2,25 milyon TL, ek hakla 2,5 milyon TL.
Destek hibe değil: Geri ödemeli ama faiz ve komisyon alınmıyor.
Kadın ve genç girişimciler için 1 milyon TL'lik kredide faiz yükünün yarısını KOSGEB üstleniyor.
Başvuran herkes destek almıyor: Ülke genelinde 500 proje, her ilde 3 proje hak kazanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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