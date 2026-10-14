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KOSGEB'den Girişimcilere 2,5 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 12-31 Ekim'de, Faizsiz Ama Geri Ödemeli

KOSGEB'den Girişimcilere 2,5 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 12-31 Ekim'de, Faizsiz Ama Geri Ödemeli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 10:47
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KOSGEB, yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2026 yılı 3. dönem başvurularını 12-31 Ekim tarihleri arasında alıyor. Destek, genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını girişimcilerde 2,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal medyada 'geri ödemesiz' diye yayılan destek aslında geri ödemeli, ancak faiz ve komisyon alınmıyor.

[Kaynak: KOSGEB]

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Program üçe ayrıldı: İş Kurma, İş Geliştirme ve Faiz/Kâr Payı Desteği.

Program üçe ayrıldı: İş Kurma, İş Geliştirme ve Faiz/Kâr Payı Desteği.

KOSGEB, yeni kurulan işletmelerin ayakta kalmasını hedefleyen Girişimci Destek Programı'nı 12 Ekim'de yeni bir modelle duyurdu. Program artık üç ayrı destekten oluşuyor: İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği.

İş Kurma Desteği'nde başvurular sürekli alınıyor. İş Geliştirme Desteği'nde ise 2026 yılı 3. dönem çağrısı 12 Ekim'de açıldı ve 31 Ekim'de kapanacak.

İş Geliştirme Desteği'nde üst limit 2,25 milyon TL, ek hakla 2,5 milyon TL.

İş Geliştirme Desteği'nde üst limit 2,25 milyon TL, ek hakla 2,5 milyon TL.

İş Geliştirme Desteği'nde destek oranı yüzde 80, genel üst limit 2 milyon 250 bin TL. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakınıysa üst limite 250 bin TL ekleniyor ve destek 2,5 milyon TL'ye çıkıyor.

Destek; personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım giderleri ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet gibi hizmet alımlarını kapsıyor. Proje süresi 24 ay.

Destek hibe değil: Geri ödemeli ama faiz ve komisyon alınmıyor.

Destek hibe değil: Geri ödemeli ama faiz ve komisyon alınmıyor.

İş Geliştirme Desteği geri ödemeli. Geri ödemeler 24 aylık program süresinin bitiminden 12 ay sonra başlıyor ve faiz ya da komisyon uygulanmıyor. Yani 'geri ödemesiz' ve '36 ay' ifadeleri bu destek için doğru değil.

Geri ödemesiz olan destek İş Kurma Desteği. Bu destek kapsamında dijital şirketlerin platform kayıt ücreti karşılanıyor; girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olan işletmelere ise 8 brüt asgari ücrete kadar performans desteği veriliyor.

Kadın ve genç girişimciler için 1 milyon TL'lik kredide faiz yükünün yarısını KOSGEB üstleniyor.

Kadın ve genç girişimciler için 1 milyon TL'lik kredide faiz yükünün yarısını KOSGEB üstleniyor.

36 ay bilgisi, İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği'nde karşımıza çıkıyor. Kadın ve genç girişimciler 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi kredisi kullanabiliyor, kredinin azami vadesi 36 ay. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanıyor.

Desteğe hak kazanan kadın ve genç girişimciler talep ederse bu destekten yararlanabiliyor. Hak kazanamayan ama jüriden en az 50 puan alan kadın ve genç girişimciler de başvurabiliyor.

Başvuran herkes destek almıyor: Ülke genelinde 500 proje, her ilde 3 proje hak kazanacak.

Başvuran herkes destek almıyor: Ülke genelinde 500 proje, her ilde 3 proje hak kazanacak.

Başvurular sektör kurullarında puanlanıyor. Ülke genelinde ilk 1.000 proje ve her ilde ilk 6 proje jüri değerlendirmesine çağrılıyor. Kurul ve jüri puanlarının ortalamasıyla ülke genelinde ilk 500 proje ve her ilde ilk 3 proje destek almaya hak kazanıyor.

İş Geliştirme Desteği; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı ve veri işleme ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerindeki işletmeler için geçerli. İşletmenin 0-3 yaş aralığında olması gerekiyor, teknogirişim rozeti sahiplerinde yaş şartı aranmıyor.

Başvurular KOSGEB e-hizmetleri üzerinden e-Devlet girişiyle yapılıyor ve son aşamada 'başvuruyu onayla' işleminin tamamlanması gerekiyor. 2024'ten bu yana İş Geliştirme Desteği kapsamında 4.476 proje için toplam 6,4 milyar TL destekleme kararı alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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