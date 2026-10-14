KOSGEB'den Girişimcilere 2,5 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 12-31 Ekim'de, Faizsiz Ama Geri Ödemeli

İş Geliştirme Desteği'nde destek oranı yüzde 80, genel üst limit 2 milyon 250 bin TL. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakınıysa üst limite 250 bin TL ekleniyor ve destek 2,5 milyon TL'ye çıkıyor.

Destek; personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım giderleri ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet gibi hizmet alımlarını kapsıyor. Proje süresi 24 ay.