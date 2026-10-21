Başarılı Kadınlar Neden Daha Soğuk Algılanıyor? Araştırmacılar İş Yerindeki Ön Yargıyı İnceledi

Nitya Chawla ve çalışma arkadaşlarının yürüttüğü araştırma, toplam 826 kişinin yer aldığı iki farklı çalışmadan oluşuyor. Katılımcılar 140 çalışma grubunda yer alıyordu.

İlk çalışmada ABD’deki bir üniversitede eğitim gören 432 işletme öğrencisi incelendi. Öğrenciler, dönem boyunca gerçek kurumlar için danışmanlık projeleri hazırlayan küçük ekiplerde çalışıyordu. Araştırmacılar önce katılımcılara bilişsel yeteneklerini ölçmek amacıyla Wonderlic adı verilen bir test uyguladı. Ardından öğrencilerden ekip arkadaşlarının davranışlarını değerlendirmeleri istendi. Ayrıca ne kadar yardım gördükleri ve çalışma arkadaşlarının olumsuz davranışlarıyla karşılaşıp karşılaşmadıkları soruldu.

Sonuçlar, bilişsel yetenek testinden yüksek puan alan kadınların ekip arkadaşları tarafından daha düşmanca davranışlar sergileyen kişiler olarak değerlendirildiğini gösterdi. Bu kadınlar aynı zamanda ekip arkadaşlarından daha az yardım gördüklerini ve daha fazla olumsuz davranışla karşılaştıklarını bildirdi. Erkek öğrencilerde ise test puanlarıyla bu tür değerlendirmeler arasında benzer bir ilişki bulunamadı.