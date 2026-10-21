Başarılı Kadınlar Neden Daha Soğuk Algılanıyor? Araştırmacılar İş Yerindeki Ön Yargıyı İnceledi
İş hayatında başarılı, hızlı düşünen ve sorunlara kolayca çözüm bulan kişilerin çalışma arkadaşları tarafından takdir edilmesini bekleriz. Ancak yeni bir araştırma, durumun kadınlar ve erkekler için her zaman aynı olmadığını gösterdi. ABD ve Çin’de toplam 826 kişinin katıldığı iki ayrı çalışmada, bilişsel yetenek testlerinden yüksek puan alan kadınların iş arkadaşları tarafından daha soğuk ve düşmanca algılanma eğiliminde olduğu görüldü. Üstelik aynı kadınlar, çalışma arkadaşlarından daha az yardım gördüklerini de bildirdi. Erkeklerde ise benzer bir durum gözlenmedi. Journal of Applied Psychology dergisinde yayımlanan araştırma, iş yerindeki ön yargıların düşündüğümüzden daha farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Peki zeki kadınlar neden iş arkadaşları tarafından daha olumsuz değerlendirilebiliyor? Gelin, araştırmanın ayrıntılarına birlikte bakalım.
Araştırmaya 826 Kişi Katıldı: Kadınlar ve Erkekler Arasında Farklı Sonuçlar Ortaya Çıktı
İkinci Araştırmada da Benzer Bir Sonuca Ulaşıldı
Kadınlardan Hem Başarılı Hem de Her Zaman Anlayışlı Olmaları mı Bekleniyor?
Bu Ön Yargılar İş Yerindeki Arkadaşlıkları da Etkileyebiliyor
Uzmanlara Göre İş Yerindeki Ön Yargılar Yalnızca Terfi ve Maaşla İlgili Değil
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