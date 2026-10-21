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Başarılı Kadınlar Neden Daha Soğuk Algılanıyor? Araştırmacılar İş Yerindeki Ön Yargıyı İnceledi

Başarılı Kadınlar Neden Daha Soğuk Algılanıyor? Araştırmacılar İş Yerindeki Ön Yargıyı İnceledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:17
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İş hayatında başarılı, hızlı düşünen ve sorunlara kolayca çözüm bulan kişilerin çalışma arkadaşları tarafından takdir edilmesini bekleriz. Ancak yeni bir araştırma, durumun kadınlar ve erkekler için her zaman aynı olmadığını gösterdi. ABD ve Çin’de toplam 826 kişinin katıldığı iki ayrı çalışmada, bilişsel yetenek testlerinden yüksek puan alan kadınların iş arkadaşları tarafından daha soğuk ve düşmanca algılanma eğiliminde olduğu görüldü. Üstelik aynı kadınlar, çalışma arkadaşlarından daha az yardım gördüklerini de bildirdi. Erkeklerde ise benzer bir durum gözlenmedi. Journal of Applied Psychology dergisinde yayımlanan araştırma, iş yerindeki ön yargıların düşündüğümüzden daha farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Peki zeki kadınlar neden iş arkadaşları tarafından daha olumsuz değerlendirilebiliyor? Gelin, araştırmanın ayrıntılarına birlikte bakalım.

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Araştırmaya 826 Kişi Katıldı: Kadınlar ve Erkekler Arasında Farklı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Araştırmaya 826 Kişi Katıldı: Kadınlar ve Erkekler Arasında Farklı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Nitya Chawla ve çalışma arkadaşlarının yürüttüğü araştırma, toplam 826 kişinin yer aldığı iki farklı çalışmadan oluşuyor. Katılımcılar 140 çalışma grubunda yer alıyordu.

İlk çalışmada ABD’deki bir üniversitede eğitim gören 432 işletme öğrencisi incelendi. Öğrenciler, dönem boyunca gerçek kurumlar için danışmanlık projeleri hazırlayan küçük ekiplerde çalışıyordu. Araştırmacılar önce katılımcılara bilişsel yeteneklerini ölçmek amacıyla Wonderlic adı verilen bir test uyguladı. Ardından öğrencilerden ekip arkadaşlarının davranışlarını değerlendirmeleri istendi. Ayrıca ne kadar yardım gördükleri ve çalışma arkadaşlarının olumsuz davranışlarıyla karşılaşıp karşılaşmadıkları soruldu.

Sonuçlar, bilişsel yetenek testinden yüksek puan alan kadınların ekip arkadaşları tarafından daha düşmanca davranışlar sergileyen kişiler olarak değerlendirildiğini gösterdi. Bu kadınlar aynı zamanda ekip arkadaşlarından daha az yardım gördüklerini ve daha fazla olumsuz davranışla karşılaştıklarını bildirdi. Erkek öğrencilerde ise test puanlarıyla bu tür değerlendirmeler arasında benzer bir ilişki bulunamadı.

İkinci Araştırmada da Benzer Bir Sonuca Ulaşıldı

İkinci Araştırmada da Benzer Bir Sonuca Ulaşıldı

Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları gerçek bir iş ortamında da incelemek istedi. Bu kez Çin’de faaliyet gösteren bir finans şirketinde çalışan 394 tam zamanlı personelin verileri değerlendirildi. Şirketin işe alım sürecinde uyguladığı bilişsel yetenek testleri kullanıldı. Çalışanlardan ekip arkadaşlarının davranışlarını değerlendirmeleri ve çalışma ortamında karşılaştıkları durumları anlatmaları istendi.

Sonuçlar, ilk çalışmada ortaya çıkan tabloya benziyordu. Bilişsel yetenek testlerinde yüksek puan alan kadınlar, çalışma arkadaşları tarafından daha düşmanca ve daha az yardımsever kişiler olarak değerlendirildi. Üstelik bu kadınlar, iş arkadaşlarından daha az destek gördüklerini ve daha fazla olumsuz davranışla karşılaştıklarını belirtti.

Erkek çalışanlarda ise farklı bir durum vardı. Testlerde yüksek puan alan erkekler, çalışma arkadaşları tarafından daha az düşmanca olarak değerlendiriliyor ve daha fazla yardım gördüklerini bildiriyordu. Araştırmacılar, aynı özelliğin kadınlar ve erkekler açısından farklı sosyal sonuçlarla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Kadınlardan Hem Başarılı Hem de Her Zaman Anlayışlı Olmaları mı Bekleniyor?

Kadınlardan Hem Başarılı Hem de Her Zaman Anlayışlı Olmaları mı Bekleniyor?

Araştırmanın üzerinde durduğu konulardan biri, toplumun kadınlardan ve erkeklerden beklediği davranışların farklı olması. Örneğin kararlı, rekabetçi ve bağımsız davranan bir erkek iş yerinde kendine güvenen biri olarak görülebiliyor. Ancak aynı özellikleri gösteren bir kadın hakkında daha olumsuz değerlendirmeler yapılabiliyor. Araştırmacılara göre bunun arkasında geleneksel toplumsal cinsiyet beklentileri bulunabilir.

Kadınlardan çoğu zaman anlayışlı, sıcak ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmaları beklenirken erkeklerde kararlılık ve rekabetçilik daha kolay kabul edilebiliyor. Bu nedenle yüksek bilişsel yetenekle ilişkilendirilen özellikler, bazı çalışma ortamlarında kadınlar açısından olumsuz bir izlenime dönüşebiliyor.

Örneğin bir kadın çalışan toplantıda bir sorunu hızlıca çözdüğünde veya kendi fikrini kararlılıkla savunduğunda, çalışma arkadaşları bu davranışı farklı yorumlayabilir. Ancak araştırmanın, yüksek puan alan kadınların gerçekten daha kaba veya anlayışsız olduğunu göstermediğini belirtmek gerekiyor. Elde edilen sonuçlar, ekip arkadaşlarının değerlendirmeleri ile bilişsel test puanları arasındaki ilişkiye dayanıyor.

Bu Ön Yargılar İş Yerindeki Arkadaşlıkları da Etkileyebiliyor

Bu Ön Yargılar İş Yerindeki Arkadaşlıkları da Etkileyebiliyor

Araştırmanın sonuçları yalnızca insanların birbirleri hakkında ne düşündüğüyle sınırlı değil. Ekip arkadaşları tarafından daha olumsuz değerlendirilen kadınların, iş ortamında daha az destek aldıklarını bildirmeleri de araştırmanın önemli bulguları arasında. Örneğin bir çalışanın önemli bir proje sırasında ihtiyaç duyduğu bilgileri alamaması, bir sorunu çözmeye çalışırken yalnız bırakılması veya ekip içindeki sohbetlerden dışlanması günlük çalışma hayatını zorlaştırabilir. Bu tür davranışlar ilk bakışta çok büyük sorunlar gibi görünmeyebilir.

Ancak University College London’dan araştırmacı Nitya Chawla’ya göre küçük olumsuzluklar zaman içinde birikerek insanların iş arkadaşlarıyla ilişkilerini ve çalışma deneyimlerini etkileyebilir. Özellikle ekip çalışmasının önemli olduğu işlerde birbirine destek olmak, yalnızca çalışanların kendilerini iyi hissetmesi için değil, işlerin sağlıklı ilerleyebilmesi için de gerekli. Dolayısıyla bir kişinin yeteneklerinin takdir edilmesi ile ekip içinde gerçekten destek görmesi her zaman aynı anlama gelmeyebiliyor.

Uzmanlara Göre İş Yerindeki Ön Yargılar Yalnızca Terfi ve Maaşla İlgili Değil

Uzmanlara Göre İş Yerindeki Ön Yargılar Yalnızca Terfi ve Maaşla İlgili Değil

İş hayatında kadınların karşılaştığı eşitsizlikler denildiğinde genellikle ücret farkları, terfi olanakları veya yönetici pozisyonlarında yeterince temsil edilmemeleri akla geliyor.

Ancak araştırmacılar, günlük çalışma ilişkilerindeki küçük davranışların da önemli olabileceğini düşünüyor.

Bir çalışanın fikirlerinin nasıl karşılandığı, ekip arkadaşlarının ona ne kadar yardımcı olduğu veya sosyal ortamlara dahil edilip edilmediği, iş yerindeki deneyimini etkileyebiliyor.

Araştırmanın yazarları, şirketlerin çalışanları değerlendirirken yalnızca performansa değil, ekip içinde kimlerin destek gördüğüne ve kimlerin dışarıda bırakıldığına da dikkat etmesini öneriyor.

Elbette bu çalışma, bütün iş yerlerinde zeki kadınların olumsuz davranışlarla karşılaştığı anlamına gelmiyor. Ancak yetenekli olmak ile başkaları tarafından olumlu değerlendirilmek arasında her zaman doğrudan bir ilişki bulunmayabileceğini hatırlatıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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