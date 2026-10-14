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Kadınlar da En Az Erkekler Kadar Bakıyor: Güzellik Algısıyla İlgili Araştırma Gerçekleri Ortaya Koydu

Kadınlar da En Az Erkekler Kadar Bakıyor: Güzellik Algısıyla İlgili Araştırma Gerçekleri Ortaya Koydu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 13:24
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Kafede, sokakta ya da kalabalıkta çekici bir yüz görünce ister istemez bakıyoruz. Peki herkes aynı sebeple mi bakıyor? Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kadınlarla erkeklerin çekici yüzlere farklı nedenlerle baktığını gösterdi. Heteroseksüel kadınların kadın yüzlerine de erkek yüzleri kadar uzun baktığı ortaya çıktı. Peki bu bakışın ardında ne var? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: NY Post

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Araştırmacılar 102 kişinin göz hareketlerini takip etti

Araştırmacılar 102 kişinin göz hareketlerini takip etti

Çalışmaya 102 kişi katıldı. Katılımcılara ekranda yan yana iki yüz gösterildi. Yüzlerin bir kısmı kadın, bir kısmı erkekti ve çekicilik düzeyleri birbirinden farklıydı. Araştırmacılar, insanların bir kişiyi cinsel çekim olmadan da çekici bulup bulmadığını anlamak istiyordu.

Kimin hangi yüze ne kadar baktığı göz izleme teknolojisiyle ölçüldü.

İlk bakışta fark yoktu, asıl fark sonradan ortaya çıktı

İlk bakışta fark yoktu, asıl fark sonradan ortaya çıktı

Katılımcıların ilk bakışlarında kadınlarla erkekler arasında bir fark görülmedi. Fark, yüzlere biraz daha uzun bakma fırsatı bulunca ortaya çıktı.

Erkekler yalnızca ilgi duydukları cinsiyetin yüzlerine uzun baktı

Erkekler yalnızca ilgi duydukları cinsiyetin yüzlerine uzun baktı

Erkekler, cinsel tercihlerine uyan cinsiyetteki yüzlere daha uzun süre baktı. İlgi duymadıkları cinsiyetin yüzlerine ise fazladan zaman ayırmadı.

Kadınların da çekici kadın ve erkek yüzlerine aynı süre boyunca baktığı görüldü

Kadınların da çekici kadın ve erkek yüzlerine aynı süre boyunca baktığı görüldü

Heteroseksüel kadınlar çekici kadın yüzlerine de çekici erkek yüzlerine de aynı süre baktı. Yani kadınların bakışında bir cinsiyet tercihi görülmedi. Araştırmacılar bunun nedeninin güzelliğe duyulan hayranlık olduğunu, cinsel bir ilgi olmadığını söyledi.

Kadınlar için çekici bir yüz cinsiyetten bağımsız olarak hoş görünüyor

Kadınlar için çekici bir yüz cinsiyetten bağımsız olarak hoş görünüyor

Çalışmanın baş yazarı Tom Roth, kadınlar için çekici bir yüze bakmanın cinsiyetten bağımsız olarak hoş bir şey olduğunu söyledi. Erkeklerde ise yalnızca cinsel tercihlerin bakışlarına sebep olduğu görüldü.

Roth, bu sonucun kadınlarla erkeklerin çekicilik kavramına kelimenin tam anlamıyla farklı baktığını hatırlattığını da ekledi.

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Kadınların bu bakışının evrimsel nedeni henüz belli değil

Kadınların bu bakışının evrimsel nedeni henüz belli değil

Araştırmacılar, ilişki durumunun bakış kalıplarını belirgin biçimde etkilemediğini de belirtti. Kadınların kadın yüzlerine bu kadar uzun bakmasının evrimsel nedeni ise henüz belli değil.

Ekip, bir sonraki çalışmada farklı yaşlardaki yüzleri de katılımcılara göstermeyi planlıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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