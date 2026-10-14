Kadınlar da En Az Erkekler Kadar Bakıyor: Güzellik Algısıyla İlgili Araştırma Gerçekleri Ortaya Koydu

Çalışmaya 102 kişi katıldı. Katılımcılara ekranda yan yana iki yüz gösterildi. Yüzlerin bir kısmı kadın, bir kısmı erkekti ve çekicilik düzeyleri birbirinden farklıydı. Araştırmacılar, insanların bir kişiyi cinsel çekim olmadan da çekici bulup bulmadığını anlamak istiyordu.

Kimin hangi yüze ne kadar baktığı göz izleme teknolojisiyle ölçüldü.