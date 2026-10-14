Kadınlar da En Az Erkekler Kadar Bakıyor: Güzellik Algısıyla İlgili Araştırma Gerçekleri Ortaya Koydu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kafede, sokakta ya da kalabalıkta çekici bir yüz görünce ister istemez bakıyoruz. Peki herkes aynı sebeple mi bakıyor? Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kadınlarla erkeklerin çekici yüzlere farklı nedenlerle baktığını gösterdi. Heteroseksüel kadınların kadın yüzlerine de erkek yüzleri kadar uzun baktığı ortaya çıktı. Peki bu bakışın ardında ne var? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: NY Post
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar 102 kişinin göz hareketlerini takip etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bakışta fark yoktu, asıl fark sonradan ortaya çıktı
Erkekler yalnızca ilgi duydukları cinsiyetin yüzlerine uzun baktı
Kadınların da çekici kadın ve erkek yüzlerine aynı süre boyunca baktığı görüldü
Kadınlar için çekici bir yüz cinsiyetten bağımsız olarak hoş görünüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların bu bakışının evrimsel nedeni henüz belli değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın