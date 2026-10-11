'Fazla Çekici Olduğum İçin Erkekler Benden Korkuyor' Diyen Kadın 7 Yıldır Kimseyle Flört Etmiyor

Flynn, görünümüyle sık sık oynayan biri. Farklı peruklar deniyor, sosyal medyadaki paylaşımlarını değiştiriyor ama bu denemelerin hiçbiri ona uzun soluklu bir ilişki getirmemiş. Yine de bu süreçte dikkatini çeken bir şey olduğunu söylüyor: Sarı peruk taktığı günlerde erkeklerden gelen ilgi belirgin şekilde artıyor.

Ne var ki bu ilginin ciddi olmadığını düşünüyor. Flynn'e göre erkekler sarışın kadınları çoğu zaman yalnızca dış görünüşleri üzerinden değerlendiriyor. Bu görüşüne örnek olarak oyuncu Sydney Sweeney'i gösteriyor ve sarışın kadınların ciddiye alınmadığını, daha çok bir 'görüntü' olarak görüldüğünü savunuyor.

Koyu renk saçlarla ise durumun tersine döndüğünü anlatıyor. 'Esmer olduğumda daha çok ciddiye alınıyorum, erkekler beni kazanılması zor biri olarak görüyor' diyen Flynn, kadınların ise kendisini bir rakip gibi algıladığını düşünüyor.