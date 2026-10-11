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'Fazla Çekici Olduğum İçin Erkekler Benden Korkuyor' Diyen Kadın 7 Yıldır Kimseyle Flört Etmiyor

'Fazla Çekici Olduğum İçin Erkekler Benden Korkuyor' Diyen Kadın 7 Yıldır Kimseyle Flört Etmiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 09:07
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İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 46 yaşındaki Shirley Rosemary Flynn, 7 yıldır tek bir randevuya bile çıkmadığını söylüyor. Ona göre bunun nedeni şanssızlık ya da ilgisizlik değil, erkeklerin kendisinden çekinmesi. Müşteri hizmetlerinde çalışan Flynn, sanal ortamda ilgi gördüğünü ama iş buluşmaya gelince erkeklerin geri adım attığını anlatıyor. Saç rengini değiştirmenin bile erkeklerin kendisine bakışını tamamen değiştirdiğini iddia ediyor.

Kaynak: The Mirror

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Sarı peruk taktığında erkeklerin ona farklı yaklaştığını söylüyor

Sarı peruk taktığında erkeklerin ona farklı yaklaştığını söylüyor

Flynn, görünümüyle sık sık oynayan biri. Farklı peruklar deniyor, sosyal medyadaki paylaşımlarını değiştiriyor ama bu denemelerin hiçbiri ona uzun soluklu bir ilişki getirmemiş. Yine de bu süreçte dikkatini çeken bir şey olduğunu söylüyor: Sarı peruk taktığı günlerde erkeklerden gelen ilgi belirgin şekilde artıyor.

Ne var ki bu ilginin ciddi olmadığını düşünüyor. Flynn'e göre erkekler sarışın kadınları çoğu zaman yalnızca dış görünüşleri üzerinden değerlendiriyor. Bu görüşüne örnek olarak oyuncu Sydney Sweeney'i gösteriyor ve sarışın kadınların ciddiye alınmadığını, daha çok bir 'görüntü' olarak görüldüğünü savunuyor.

Koyu renk saçlarla ise durumun tersine döndüğünü anlatıyor. 'Esmer olduğumda daha çok ciddiye alınıyorum, erkekler beni kazanılması zor biri olarak görüyor' diyen Flynn, kadınların ise kendisini bir rakip gibi algıladığını düşünüyor.

Buluşma ayarlandığında erkeklerin son anda vazgeçtiğini anlatıyor

Buluşma ayarlandığında erkeklerin son anda vazgeçtiğini anlatıyor

Flynn'in en çok yakındığı konu, sanal ortamdaki ilgiyle gerçek hayat arasındaki fark. 'Erkekler benim hakkımda hayaller kuruyor ama buluşmayı ayarladığımızda çekinip vazgeçiyorlar' diyor. Son dönemde kendinden büyük erkeklerle tanışmayı denediğini, ancak onların da aynı şekilde geri adım attığını ekliyor.

Erkeklerin onu bir 'erkek avcısı' gibi gördüğünü düşünen Flynn, büyük beden olduğu için son paylaşımının altına pek çok şaka yapıldığını da anlatıyor. Ona göre internette kendine güvenine kıskançlıkla yaklaşanlar çoğunlukla orta yaşlı kadınlar; gençler ise bu konuyu hiç umursamıyor. Kim Kardashian ve Madonna gibi kendinden emin kadınların da hep benzer tepkilerle karşılaştığını savunuyor.

Eleştirilere kulak asmadığını söyleyen Flynn, internetteki çekicilik yarışmalarında ikincilik ve üçüncülük aldığını hatırlatıyor. Hiç estetik operasyon geçirmediğini kanıtlama ihtiyacı da duymuyor.

Kendisine yazan genç erkeklerin ciddi bir ilişki aramadığını, hatta bazı ünlülerin bile buluşma ayarlamaya çalışıp son anda vazgeçtiğini iddia eden Flynn, yine de umudunu kaybetmiş değil. Dürüst, sözünün ve davranışlarının arkasında duran bir partner arıyor. Çevresindekilerin 7 yıldır yalnız olduğuna inanmadığını da söylüyor: 'Bence erkekler yalan söylediğimi düşünüyor ama yalan söylemiyorum. Sadece kimseyle aceleyle bir ilişkiye atlamıyorum.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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