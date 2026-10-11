'Fazla Çekici Olduğum İçin Erkekler Benden Korkuyor' Diyen Kadın 7 Yıldır Kimseyle Flört Etmiyor
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İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 46 yaşındaki Shirley Rosemary Flynn, 7 yıldır tek bir randevuya bile çıkmadığını söylüyor. Ona göre bunun nedeni şanssızlık ya da ilgisizlik değil, erkeklerin kendisinden çekinmesi. Müşteri hizmetlerinde çalışan Flynn, sanal ortamda ilgi gördüğünü ama iş buluşmaya gelince erkeklerin geri adım attığını anlatıyor. Saç rengini değiştirmenin bile erkeklerin kendisine bakışını tamamen değiştirdiğini iddia ediyor.
Kaynak: The Mirror
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Sarı peruk taktığında erkeklerin ona farklı yaklaştığını söylüyor
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Buluşma ayarlandığında erkeklerin son anda vazgeçtiğini anlatıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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