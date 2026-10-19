Yıllardır Bekar Olanlar Daha mı Mutlu? 11 Yıllık Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı

Katılımcılar 11 yıl boyunca hayat memnuniyetlerini, bekarlıktan memnuniyetlerini, cinsel memnuniyetlerini ve partner arzularını puanladı. Her yaş grubunda katılımcıların yaklaşık %90'ı, hayat memnuniyetini bütün bu süre boyunca ölçeğin orta noktasının üzerinde tuttu. Genç iki grupta bu memnuniyet zamanla hafifçe düştü ama yine de yüksek kaldı.

Her yaş grubunda daha düşük memnuniyetle başlayan küçük bir kesim de vardı. Genç katılımcılarda bu kesimin mutluluğu zamanla yükselip diğerlerine yetişti. Orta yaşta ise aynı toparlanma görülmedi. Araştırmacılar bunu, evlilik ve aile beklentilerinin orta yaşta en güçlü olmasına bağlıyor. Hoan'ın ifadesiyle ilişkiyle ilgili sonuçlar kişiden kişiye değişse de bekarların genel hayat memnuniyeti 'şaşırtıcı derecede sağlam' kaldı.