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Yıllardır Bekar Olanlar Daha mı Mutlu? 11 Yıllık Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı

Yıllardır Bekar Olanlar Daha mı Mutlu? 11 Yıllık Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:49
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Bekar olmak mutsuz olmak demek mi? Etrafınızda 'hala kimse yok mu?' sorusunu duyan ya da bunu kendi kendine soran biri varsa bu araştırma tam ona göre. Yıllardır bekar kalan insanların hayatından ne kadar memnun olduğunu merak eden bilim insanları, aynı kişileri tam 11 yıl boyunca takip etti. Sonuçlar, bekarlık hakkında sık sık duyduğumuz 'mutsuz ve eksik' kalıbını epey sarsıyor. Peki bu araştırma bekarların mutluluğu hakkında ne söylüyor? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: PsyPost | Personality and Social Psychology Bulletin

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Araştırma İçin 11 Yıl Boyunca 2.930 Bekar İnsan Takip Edildi

Araştırma İçin 11 Yıl Boyunca 2.930 Bekar İnsan Takip Edildi

Toronto Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Elaine Hoan ve ekibi, Almanya'daki German Family Panel adlı uzun soluklu aile araştırmasının verilerini inceledi. 2009 ile 2021 arasında 11 yıl boyunca takip edilen 2.930 kişi hiç evlenmemiş ve yıllık anketlerin hiçbirinde ilişkisi olmadığını söylemişti.

Katılımcılar üç yaş grubundan geldi. Çalışmaya yaklaşık 18, 26 ve 36 yaşında başlayanlar vardı. Kapsama yalnızca 11 yıl boyunca bekar kalanlar alındığı için yaş büyüdükçe grup küçüldü. Orta yaş grubunda bu şartı sağlayanların oranı yalnızca %14, en gençlerde ise %67'ydi.

Bekarların Yaklaşık Yüzde 90'ı Hayatından Memnun Olduğunu Belirtti

Bekarların Yaklaşık Yüzde 90'ı Hayatından Memnun Olduğunu Belirtti

Katılımcılar 11 yıl boyunca hayat memnuniyetlerini, bekarlıktan memnuniyetlerini, cinsel memnuniyetlerini ve partner arzularını puanladı. Her yaş grubunda katılımcıların yaklaşık %90'ı, hayat memnuniyetini bütün bu süre boyunca ölçeğin orta noktasının üzerinde tuttu. Genç iki grupta bu memnuniyet zamanla hafifçe düştü ama yine de yüksek kaldı.

Her yaş grubunda daha düşük memnuniyetle başlayan küçük bir kesim de vardı. Genç katılımcılarda bu kesimin mutluluğu zamanla yükselip diğerlerine yetişti. Orta yaşta ise aynı toparlanma görülmedi. Araştırmacılar bunu, evlilik ve aile beklentilerinin orta yaşta en güçlü olmasına bağlıyor. Hoan'ın ifadesiyle ilişkiyle ilgili sonuçlar kişiden kişiye değişse de bekarların genel hayat memnuniyeti 'şaşırtıcı derecede sağlam' kaldı.

Bekarlıktan Memnuniyet ise Çok Daha Değişken Çıktı

Bekarlıktan Memnuniyet ise Çok Daha Değişken Çıktı

Bekarlık durumundan memnuniyet ise hayat memnuniyetinden çok daha farklı bir tablo çiziyor. En genç katılımcıların yaklaşık %67'si bekar olmaktan yüksek ve istikrarlı biçimde memnundu. Daha büyük gruplarda ise ortaya üç ayrı küme çıktı. Yüksek memnuniyet bildirenler orta yaş grubunda %37 civarında kaldı, düşük memnuniyet bildirenler ise %18'e kadar çıktı.

Araştırmacılar bunu hayat hedeflerinin değişmesine bağlıyor. Genç yaşlarda eğitim ve kariyer ön planda olduğu için bekarlık daha rahat taşınabiliyor, sonraki yıllarda ise öncelikler ilişkiye kayıyor. Ayrıca orta yaşa gelindiğinde birçok kişi çoktan partner bulmuş olduğu için geriye kalan bekarlar, bu durumu isteyerek yaşayıp yaşamama açısından birbirinden çok farklı oluyor.

En Memnun Olanların Kişilik Özellikleri Birbirine Benziyor

En Memnun Olanların Kişilik Özellikleri Birbirine Benziyor

Cinsel memnuniyet 11 yıl boyunca neredeyse hiç değişmedi ama başlangıç seviyesi kişiden kişiye çok farklıydı. Partner arzusunda ise çoğu kişi orta ya da yüksek düzeyde ilişki istediğini söyledi. Küçük bir grup ise çok düşük istek bildirdi ve bu kişiler genellikle daha yüksek eğitimliydi, nörotizm düzeyleri de daha düşüktü.

Dikkat çeken ortak nokta kişilikte çıktı. Hayatından, bekarlığından ve cinsel yaşamından en memnun olan gruplar daha sağlıklı kişilik profillerine sahipti. Bu kişilerin duygusal dengesizlik ve kaygıyla ilişkilendirilen nörotizm düzeyi düşük, dışadönüklük düzeyi ise yüksekti. Yani daha sosyal, daha enerjik ve daha dışa dönük olanlar bekarlıktan da daha memnun görünüyor. Elbette araştırma Almanya'daki, hiç evlenmemiş ve ilişkisi olmayan kişilere dayanıyor. Sonuçları bütün bekarlara genellemek doğru olmaz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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