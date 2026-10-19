Yıllardır Bekar Olanlar Daha mı Mutlu? 11 Yıllık Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı
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Bekar olmak mutsuz olmak demek mi? Etrafınızda 'hala kimse yok mu?' sorusunu duyan ya da bunu kendi kendine soran biri varsa bu araştırma tam ona göre. Yıllardır bekar kalan insanların hayatından ne kadar memnun olduğunu merak eden bilim insanları, aynı kişileri tam 11 yıl boyunca takip etti. Sonuçlar, bekarlık hakkında sık sık duyduğumuz 'mutsuz ve eksik' kalıbını epey sarsıyor. Peki bu araştırma bekarların mutluluğu hakkında ne söylüyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: PsyPost | Personality and Social Psychology Bulletin
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Araştırma İçin 11 Yıl Boyunca 2.930 Bekar İnsan Takip Edildi
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Bekarların Yaklaşık Yüzde 90'ı Hayatından Memnun Olduğunu Belirtti
Bekarlıktan Memnuniyet ise Çok Daha Değişken Çıktı
En Memnun Olanların Kişilik Özellikleri Birbirine Benziyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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