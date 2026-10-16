7 Kadın Güçlerini Birleştirdi: Ürettikleri Lezzete Gurbetten Bile Sipariş Yağıyor

Hikaye 2020 yılında, Artova'da yaşayan 7 kadının güçlerini birleştirmesiyle başladı. Kadınlar, ilçenin en bilinen yöresel tatlarından biri olan çiğli gömbeyi evlerin mutfağından çıkarıp daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Artova Adonim Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatifin başkanı Hülya Çakmak'a göre çiğli gömbe Artova'da yüzyıllardır yapılıyor. Kadınların hedefi, kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzeti Artova'nın adıyla anılan bir ürüne dönüştürüp Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak. Kooperatifte bugün hamur aynı mutfakta açılıyor, çiğ aynı tezgahta hazırlanıyor ve gömbeler aynı fırına veriliyor.