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7 Kadın Güçlerini Birleştirdi: Ürettikleri Lezzete Gurbetten Bile Sipariş Yağıyor

7 Kadın Güçlerini Birleştirdi: Ürettikleri Lezzete Gurbetten Bile Sipariş Yağıyor

Tokat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:00
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Tokat'ın Artova ilçesinde 6 yıl önce bir araya gelen 7 kadın, bölgede yüzyıllardır pişirilen bir lezzeti kurdukları kooperatifle yeniden sofralara taşıdı. Çiğ sütten hazırlanıp odun ateşinde pişirilen çiğli gömbe, bugün kargoyla Anadolu'nun dört bir yanına ulaşıyor. Gurbetçilerden gelen siparişler ise yurt dışı gönderiminin başlamasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Artova'daki 7 kadın 2020'de kooperatif kurup yüzyıllık lezzete sahip çıktı

Artova'daki 7 kadın 2020'de kooperatif kurup yüzyıllık lezzete sahip çıktı

Hikaye 2020 yılında, Artova'da yaşayan 7 kadının güçlerini birleştirmesiyle başladı. Kadınlar, ilçenin en bilinen yöresel tatlarından biri olan çiğli gömbeyi evlerin mutfağından çıkarıp daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Artova Adonim Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatifin başkanı Hülya Çakmak'a göre çiğli gömbe Artova'da yüzyıllardır yapılıyor. Kadınların hedefi, kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzeti Artova'nın adıyla anılan bir ürüne dönüştürüp Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak. Kooperatifte bugün hamur aynı mutfakta açılıyor, çiğ aynı tezgahta hazırlanıyor ve gömbeler aynı fırına veriliyor.

Çiğli gömbenin sırrı bir hafta dinlenen sütte saklı

Çiğli gömbenin sırrı bir hafta dinlenen sütte saklı

Gömbeye adını veren 'çiğ', çiğ sütten hazırlanıyor. Çakmak'ın anlattığına göre süt önce bir hafta boyunca dinlendiriliyor ve yoğurt gibi katılaşıyor. Ardından tülbentlerden süzülüp tuzla birlikte bir hafta ile 10 gün arasında bekletiliyor.

Bu bekleyişin lezzete doğrudan etkisi var. Çakmak, 'Ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çiğ tadı verir' sözleriyle gömbenin karakterini sabrın belirlediğini anlatıyor. Yani gömbenin asıl lezzeti fırına girmeden çok önce, sütün bekletildiği günlerde şekilleniyor. Sütün çiğe dönüşmesi toplamda iki haftayı aşabiliyor.

Kooperatifte günde 150'ye yakın gömbe odun ateşinde pişiyor

Kooperatifte günde 150'ye yakın gömbe odun ateşinde pişiyor

Kıvamını bulan çiğ, kadınların elleriyle açtığı hamurların üzerine yayılıyor. Gömbelerin pişirildiği fırın da hazırlığın kendisi gibi eski usul. Hamurlar odun ateşiyle ısınan fırına veriliyor ve üzeri yer yer kızarmış gömbeler fırından çıkıyor.

Kooperatifte bu şekilde günde 150'ye yakın gömbe pişiriliyor. Çakmak, siparişler yoğunlaştığında üretimin bu sayının da üzerine çıkabildiğini söylüyor.

Almanya, Belçika ve Dubai'den gelen siparişler sırada bekliyor

Almanya, Belçika ve Dubai'den gelen siparişler sırada bekliyor

Kooperatif şu an gömbeleri kargoyla Anadolu'nun dört bir yanına gönderiyor ve Çakmak gelen ilgiden çok memnun olduklarını dile getiriyor. Ancak talep yalnızca yurt içiyle sınırlı değil.

Yurt dışında yaşayan ve çiğli gömbeyi memleketten bilen gurbetçiler, bu tanıdık lezzeti bulundukları yere göndermelerini istiyor. Almanya, Belçika ve Dubai'den çok sayıda sipariş gelse de üretim yetişmediği için kooperatif henüz yurt dışına gönderim yapamıyor. Çakmak, en kısa sürede bu siparişleri de karşılamaya başlamak istediklerini söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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