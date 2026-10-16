7 Kadın Güçlerini Birleştirdi: Ürettikleri Lezzete Gurbetten Bile Sipariş Yağıyor
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Tokat'ın Artova ilçesinde 6 yıl önce bir araya gelen 7 kadın, bölgede yüzyıllardır pişirilen bir lezzeti kurdukları kooperatifle yeniden sofralara taşıdı. Çiğ sütten hazırlanıp odun ateşinde pişirilen çiğli gömbe, bugün kargoyla Anadolu'nun dört bir yanına ulaşıyor. Gurbetçilerden gelen siparişler ise yurt dışı gönderiminin başlamasını bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Artova'daki 7 kadın 2020'de kooperatif kurup yüzyıllık lezzete sahip çıktı
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Çiğli gömbenin sırrı bir hafta dinlenen sütte saklı
Kooperatifte günde 150'ye yakın gömbe odun ateşinde pişiyor
Almanya, Belçika ve Dubai'den gelen siparişler sırada bekliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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