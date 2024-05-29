Müge Anlı'da Evden Kaçan Lamia'dan Bahar'daki Dora'nın Gerçek Kimliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Evden Kaçan Lamia'dan Bahar'daki Dora'nın Gerçek Kimliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Mayıs Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Survivor All Star'da kaosa ve kavgaya doyduğumuz koca bir sezonun sonuna gelmek üzereyiz. Son sekiz yarışmacının kalmasıyla birlikte Survivor için son düzlüğün habercisi olan bireysel yarışlara geçildiği duyuruldu!
2. Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıran Yargı, 95. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin final bölümünde zaman atlanan sahnede yapılan hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu sabah duygu dolu anlar yaşandı. Bir yanda 44 gündür kayıp kızını arayan ve öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen bir anne; diğer yanda ise kızına kavuşan ancak kendisinden yaşça büyük bir adamla evliliğini engelleyemeyen başka bir aile vardı.
4. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda dedikodular birikmişti. Dizide Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'a o iddialar soruldu. Bakın neler söyledi...
5. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı budu. Yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın ikna çabaları boşa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Gazeteci Fatih Portakal, gelecek sezon da Sözcü TV ekranlarında olacağını, "Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim" sözleriyle duyurdu.
7. Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde ortaya çıkan Evren ve Dora Gerçeği herkesi şok etti. Bundan sonra Evren, Bahar ve Dora arasında yaşanacakların heyecanı şimdiden başladı.
8. "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın" sloganıyla Herkese Kitap Vakfı, Kızılcık Şerbeti oyuncularının en sevdiği masalları tek bir kitapta buluşturdu. Bu kitaplar köy okullarındaki çocuklara yardım amaçlı gönderilecek.
9. Bahar geçtiğimiz akşam 14'üncü bölümü ile ekrana geldi. Dizide olup bitenlere izleyicinin tepkisi yüksekti. Son bölümde neler oldu, işte ilk yorumlar...
10. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda pek çok konudaki belirsizlik sonunda çözüldü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre hem dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın ayrılıp ayrılmayacağı netleşti, hem de diziye dahil olacak oyuncu belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Gündüz kuşağında işlenen konular pek çoğumuz için fazlasıyla şaşırtıcı olabiliyor. Bu kez de Esra Erol'da bir aydır kayıp olan Ümmü Gülsüm öyle bir şey itiraf etti ki ağızları açık bıraktı!
12. Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline yalnızca iki hafta kaldı. Ancak hem dizide hem de dizi ekibinde ortalık fazlasıyla karıştı. Oyunculardan bir kısmının da diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde dolanmaya başladı. Müjdat Gezen'e "dizi bitsin" dediği iddia edilen Aliye Uzunatağan'ın dizi kadrosundan çıkarıldığı da iddia edilmişti. Uzunatağan o iddialarla ilgili konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın