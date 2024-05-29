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Evren'le Bahar Aşkı Başlamadan Bitti! Bahar'ın Son Bölümüne İzleyicinin Şaşkın Tepkisi

Evren'le Bahar Aşkı Başlamadan Bitti! Bahar'ın Son Bölümüne İzleyicinin Şaşkın Tepkisi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 08:36

Bahar geçtiğimiz akşam 14'üncü bölümü ile ekrana geldi. Dizide olup bitenlere izleyicinin tepkisi yüksekti. Son bölümde neler oldu, işte ilk yorumlar...

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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Güldoy'un başrollerini paylaştığı Bahar dizisinde geçtiğimiz bölüm heyecan doruktaydı.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Güldoy'un başrollerini paylaştığı Bahar dizisinde geçtiğimiz bölüm heyecan doruktaydı.

Bahar sonunda Timur'dan ayrılmak için harekete geçti ve kendine dişli bir avukat buldu. Kafese mahkum edilen kuşları özgür bırakmaya ant içmiş o avukatı Bennu Yıldırımlar canlandırdı.

Bahar sonunda Timur'dan ayrılmak için harekete geçti ve kendine dişli bir avukat buldu. Kafese mahkum edilen kuşları özgür bırakmaya ant içmiş o avukatı Bennu Yıldırımlar canlandırdı.

Dizide olaylar bitmek bilmedi! Bu bölümde Timur'un gerçeği açığa çıktı. Bahar, Timur'un renginden kızı olduğunu da öğrendi.

Dizide olaylar bitmek bilmedi! Bu bölümde Timur'un gerçeği açığa çıktı. Bahar, Timur'un renginden kızı olduğunu da öğrendi.

Gerim gerim gerildiğimiz bölümde her şeye rağmen gülmeyi de unutmadık! Timur, utanmazlıkları sonucunda artık pastayı suratına yedi.

Gerim gerim gerildiğimiz bölümde her şeye rağmen gülmeyi de unutmadık! Timur, utanmazlıkları sonucunda artık pastayı suratına yedi.

Bahar'ın bu bölüm tek derdi Timur da değildi üstelik! Bahar sonunda Evren'e olan aşkı ile yüzleşti.

Bahar'ın bu bölüm tek derdi Timur da değildi üstelik! Bahar sonunda Evren'e olan aşkı ile yüzleşti.
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Geçtiğimiz bölüm yangından kurtarılırken yarı baygın Evren'e sarılan Bahar, artık aşkını kabul etti ama kavuşmak imkansız oldu.

Geçtiğimiz bölüm yangından kurtarılırken yarı baygın Evren'e sarılan Bahar, artık aşkını kabul etti ama kavuşmak imkansız oldu.

Timur, boşanmamak için Evren ile arasında bir şeyler olduğunu iddia edince; Bahar, Evren'e "Bir süre görüşmeyelim" deyiverdi. Evren'i de çocukluk aşkı Dora kaptı!

Timur, boşanmamak için Evren ile arasında bir şeyler olduğunu iddia edince; Bahar, Evren'e "Bir süre görüşmeyelim" deyiverdi. Evren'i de çocukluk aşkı Dora kaptı!

İşte izleyicide şok etkisi yaratan o sahneler ve ilk tepkiler...

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Siz son bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda bize yazın!

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